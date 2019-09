Auch VAE schließen sich US-Seemission im Golf an

ABU DHABI (dpa-AFX) - Nach Saudi-Arabien schließen sich auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) der internationalen Koalition für maritime Sicherheit in der Golfregion an.



Damit sollten die internationalen Bemühungen unterstützt werden, den Bedrohungen der Seefahrt und des internationalen Handels zu begegnen, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Donnerstagmorgen berichtete.

Die von den USA geführte Militärmission hat das Ziel, kommerzielle Schiffe auf den internationalen Handelsrouten im Persischen Golf, dem Golf von Oman, der Straße von Hormus und der Meerenge Bab al-Mandab zu begleiten und vor möglichen Übergriffen zu schützen. Für die Marinemission hatten die USA Verbündete gesucht, nachdem der Iran zwei ausländische Öltanker bei der Durchfahrt in der Golfregion festgesetzt hatte. Die Bundesregierung hatte eine Anfrage der USA zur Teilnahme an der Mission Anfang August abgelehnt.

Die VAE gehören zu der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, die im Jemen die Huthi-Rebellen bekämpft. Diese sind mit dem Iran verbündet und hatten sich zu den Angriffen auf die saudischen Ölanlagen am vergangenen Wochenende bekannt. Die Huthis drohten am Mittwoch auch den VAE mit Angriffen, sollte das Bündnis seinen Einsatz im Jemen nicht beenden./jku/DP/nas