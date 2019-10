Die VAE ruft zu innovativen Ideen beim Finden von Lösungen für die Herausforderungen der globalen Lebensmittelsicherheit auf

Staatsministerin für Nahrungsmittelsicherheit der VAE gibtVorhaben des Landes bekannt, die Herausforderungen in Bezug aufglobale Lebensmittelsicherheit durch die "FoodTech Challenge"(FoodTech-Wettbewerb) anzugehenRom, Italien (ots/PRNewswire) - Anlässlich desWelternährungstages, der im Rahmen der der Ernährungs- undLandwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) in Romwahrgenommen wurde, sprach Ihre Exzellenz Mariam bint Mohammed SaeedHareb Almheiri, Staatsministerin für Nahrungsmittelsicherheit derVAE, über die Bedeutung der Herausforderungen in Bezug auf dieglobale Lebensmittelsicherheit und ihre Auswirkungen auf künftigeGenerationen.Die Ministerin appellierte an Universitätsstudenten, Start-ups imFrühstadium und Tech-Inkubatoren in modernen urbanenLandwirtschaftsmärkten auf der ganzen Welt und enthüllte Pläne derRegierung der VAE, durch einen offenen Aufruf zur Einreichung vonVorschlägen beim "FoodTech Challenge" innovative Lösungen entlang dergesamten Lebensmittel-Wertschöpfungskette zu finden.Offen für Bewerber aus der ganzen Welt sucht derFoodTech-Wettbewerb nach kommerziell lebensfähigen Lösungen, dienachhaltige Lebensmittel-Praktiken fördern und die nationaleLebensmittelproduktion in den VAE stimulieren. Am Ende desWettbewerbs werden vier Teams einen Preis aus einem Gesamtpreispoolvon 1 Million USD erhalten.Der von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum,Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai,ins Leben gerufene FoodTech-Wettbewerb ist eine Initiative desNahrungsmittelsicherheitsbüros der VAE in Partnerschaft mit Tamkeen,einem in Abu Dhabi ansässigen Unternehmen, das Projekte bereitstellensoll, die der Vision der VAE von wissensbasierter Entwicklungentsprechen.Am Welternährungstag sagte Ihre Exzellenz Mariam Bint Mohammed,Staatsministerin für Nahrungsmittelsicherheit der VAE: "Trotz derHerausforderungen im Zusammenhang mit der Knappheit vonWasserressourcen und Ackerland, beginnen wir zu sehen, wieAgTech-Lösungen in den VAE an Zugkraft gewinnen. DerFoodTech-Wettbewerb arbeitet auf das Ziel hin, helle Köpfe anzuziehenund Innovatoren aus der ganzen Welt dazu zu ermutigen, die Zukunftvon nachhaltigen Nahrungsmittelsystemen mitzugestalten. Wir sinddavon überzeugt, dass wir durch diesen Wettbewerb und die Ergebnisseaus AgTech-Lösungen ein reproduzierbares Modell für die Welt schaffenkönnen."Bewerbungen für den FoodTech-Wettbewerb werden bis Februar 2020angenommen. Dann wird unter den Einsendungen eine Vorauswahlgetroffen und die zehn Spitzenteams werden bei einerPreisverleihungszeremonie, die im April 2020 an der New YorkUniversity Abu Dhabi abgehalten wird, ihre Geschäftsplänepräsentieren. Eine Jury, die AgTech-Experten einschließt, wird vierGewinner aus zwei Kategorien wählen: Anbau für den Haushalt und Anbaufür die Gemeinschaft.Teilnehmer können ihre Bewerbungen einreichen überwww.foodtechchallenge.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1015252/World_Food_Day_FoodTech_Challenge.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1015251/World_Food_Day_FoodTech_Challenge.jpgPressekontakt:Sarah MansourTel.: +971-4-455-3800TamkeenEvents@Edelman.comOriginal-Content von: Tamkeen, übermittelt durch news aktuell