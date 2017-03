VACUUMSCHMELZE meldet strategische Neuzugänge im Managementteam

Hanau, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die VACUUMSCHMELZE GmbH &Co. KG (VAC), ein weltweit führender Hersteller von hochentwickeltenMagnetwerkstoffen, hat drei strategische Neubesetzungen imManagementteam bekanntgegeben. Die Berufungen ergeben sich aus derTransformationsstrategie der VAC, die auf einen lösungsorientiertenFokus abzielt, um den Kundennutzen zu steigern und dieGeschäftsabläufe so unkompliziert wie möglich zu gestalten.Mit Wirkung ab März 2017:Scott Pelhank tritt VAC als Vice President of Global Sales bei.Scott ist seit 20 Jahren im Vertrieb tätig und verfügt über eine mehrals 17-jährige Erfahrung, was die Verwaltung von Vertriebsteams inglobalen Unternehmen in den Sparten Industrie, Elektronik, Automobilund Spezialmaterialien betrifft. In seiner bisherigen Rolle als VicePresident of Sales konzentrierte er sich auf große OEM- undTop-Tier-Kunden für Wurth Electronic Midcom Americas. Scott hälteinen B.S. in Marketing, verliehen von der Illinois State University,und wird sein Büro in die Unternehmenszentrale von VAC in Hanau,Deutschland, verlagern.Jeremy Martin schließt sich VAC als General Manager Americas anund bringt eine jahrzehntelange Erfolgsbilanz mit Rekordergebnissenfür geschäftliche Weiterentwicklung und Geschäftsausbau ein, sowohlin leitender Funktion in seiner vorherigen Rolle bei Eaton B-Line alsauch als General Manager bei Hilti North America. Jeremy erwarbseinen MBA an der University of Portland und spricht fließendEnglisch, Spanisch und Deutsch. Er wird die Geschäfte vom VACAmericas Hauptsitz in St. Louis, Missouri (USA) aus leiten.Ralf Koch, wurde zum Vice President Forschung und Entwicklungernannt. Ralf ist seit 2004 bei VAC und hat dort zusätzlicheVerantwortung in verschiedenen Positionen als Direktor fürProduktmanagement und Produktentwicklung übernommen. Er schloss dasStudium der Elektrotechnik an der Technischen Universität Darmstadtmit einem Masters Degree ab und promovierte an der UniversitätStuttgart. In seiner Rolle als Vice President F&E wird Ralf sich aufdie Bereitstellung von Lösungen konzentrieren, die neu aufkommendenBedürfnissen der VAC-Kunden entgegenkommen und dieMarkteinführungszeiten für neue Produkte und Anwendungen verkürzen.Ralf behält sein Büro am Hauptsitz von VAC in Hanau, Deutschland,bei."Ich freue mich sehr, die obengenannten Ernennungen aussprechen zukönnen", erklärte Jim Voss, President und CEO von VECTRA. "Scott,Jeremy und Ralf sind Führungskräfte, mit deren Fähigkeiten dasUnternehmen ein robustes Wachstum erzielen wird. Die Neuzugängestehen für unsere laufenden Bemühungen, VAC zu einem fokussierten,zeitgemäßen und leistungsstarken Anbieter von hochentwickeltenLösungen für magnetische Werkstoffe zu gestalten".Informationen zu VACUUMSCHMELZEVAC, ein Unternehmen von VECTRA, ist ein globaler Hersteller vonhochentwickelten magnetischen Werkstoffen und induktiven Komponenten,die in den Bereichen Automobil, Luftfahrt, erneuerbare Energien undindustrielle Infrastruktur Anwendung finden. Die in 50 Ländernvertriebenen maßgeschneiderten Lösungen der VAC werden in engerZusammenarbeit mit den Kunden entwickelt und spiegeln die hoheWerkstoff- und Anwendungskompetenz verbunden mit neuesterFertigungstechnologie wider. Weitere Informationen finden Sie auf derVAC-Website unter http://www.vacuumschmelze.com/Informationen zu Vectra Co.VECTRA ist ein technologiegetriebenes diversifiziertesIndustrieunternehmen mit attraktiven globalen Märkten einschließlichAutomobilsysteme, elektronische Geräte, Luft- und Raumfahrt undVerteidigung, Industrie und Medizin. Die Geschäftsplattformen bietendie Technologien, um komplexe Anwendungen der Kunden undanspruchsvolle Anforderungen zu handhaben. Weitere Informationenfinden Sie auf der Website von VECTRA unter www.vectraco.comPressekontakt:Aref Bajwaaref.bajwa@vectraco.com314-797-8600Original-Content von: VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell