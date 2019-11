VAA connect zu Gast bei Wacker Chemie

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Köln (ots) - Auf der Veranstaltung des Frauennetzwerks "VAA connect" bei WackerChemie in München haben rund 120 Gäste über die Arbeitswelt von morgendiskutiert. Dabei ist deutlich geworden, dass innovative Arbeitsmodelle und einewandlungsfähige Unternehmenskultur helfen können, mehr Frauen inFührungspositionen zu bringen - und zu halten.Gemeinsam mit der Wacker Chemie AG hat der Führungskräfteverband Chemie VAA dieinsgesamt fünfte VAA-connect-Veranstaltung am 25. November 2019 in Münchendurchgeführt. Unter dem Motto "Arbeitswelt neu denken" haben die Teilnehmerinnenund Teilnehmer gemeinsam mit hochkarätigen Referentinnen unter anderem dieChancen für Frauen in einer modernen Führungskultur diskutiert. Gegründet wurdedie karrierefördernde Netzwerkplattform VAA connect 2016 vom VAA, der mit 30.000Mitgliedern der größte Führungskräfteverband Deutschlands ist.In ihrer Begrüßung gingen Juliane Wunderwald und Dr. Birgit Schwab vom "Women'sCircle WACKER" auf die Aufgabe des Netzwerks ein. "VAA connect steht fürAustausch und Vernetzung sowie eine gemeinsame Gestaltung der Arbeitswelt", soWunderwald. "Mit diesem Format profitieren wir alle voneinander: dieNetzwerkmitglieder, die Unternehmen und der VAA", ergänzte Schwab. Dr. ChristianHartel, Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor von Wacker Chemie,unterstrich, dass "eine gute Führungs- und Unternehmenskultur für dielangfristige Entwicklung eines Unternehmens die wichtigsten Faktoren sind undauch über das Klima entscheiden, in dem Frauen gute Aufstiegsmöglichkeitenerhalten".Namhafte Referentinnen prägten die Veranstaltung: Prof. Manuela Rousseau von derBeiersdorf AG sprach zur "Führungskultur 4.0", Tanja Föhr von Visual Agil gabauf kreative Weise eine Inspiration zu "New Work", Prof. Christiane Funken vonder TU Berlin ging der Frage auf den Grund, wie man Netzwerke zum Erfolg führt,und Leadership-Expertin Susanne Nickel nahm die Gäste mit zum Tanz derVeränderung. Dr. Saori Dubourg, Vorstandsmitglied der BASF SE, ergänzte dieVorträge mit Ihrer Videobotschaft über eine neue werteorientierteFührungskultur.Im Rahmen der Veranstaltung fand auch der "Markt der Netzwerke" statt. Hierhaben Teilnehmer und Netzwerke aus verschiedenen Unternehmen und Organisationenzahlreiche neue Kontakte geknüpft und Erfahrungen ausgetauscht.Angeregt wurden in der abschließenden Podiumsdiskussion "Arbeitswelt neu denken:Stimmt die Chemie?" viele Aspekte aus den Beiträgen der Referentinnen und desWacker-Vorstands Hartel aufgriffen und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmerndiskutiert. Eine Veranstaltung, die durch Kreativität, Netzwerken und einenoffenen Austausch überzeugt hat.Ansprechpartner für Rückfragen:Klaus Bernhard Hofmann, Leiter Public Affairs & Pressesprecher, Tel:+49 221 160010, E-Mail: klaus.hofmann@vaa.de.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134575/4449862OTS: VAA - Führungskräfte ChemieOriginal-Content von: VAA - Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuell