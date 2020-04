VAAY Umfrage: Fast die Hälfte aller Deutschen kennt den Begriff CBD, doch Erfahrung in der Nutzung haben nur die wenigsten

Berlin (ots) - Laut der VAAY Umfrage haben 45 Prozent der Deutschen bereits von CBD gehört, es aber noch nicht selbst konsumiert. Die Gruppe der erfahrenden Konsumenten liegt nur bei knapp neun Prozent. Damit ist Deutschland internationales Schlusslicht bei der Nutzung von CBD. In Österreich liegt die Gruppe der Nutzenden bei 29 Prozent, in der Schweiz bei 24 Prozent und in den USA und Großbritannien jeweils bei 21 Prozent. Ein Ergebnis, das überrascht und gleichzeitig das große Marktpotenzial aufzeigt."Wir erleben bei VAAY fast täglich, welche Aufklärungsarbeit noch vor uns liegt. Viele Menschen haben vollkommen falsche Vorstellungen und Annahmen zu CBD. Um zu erfahren, warum das so ist, haben wir eine Umfrage bei Civey in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind spannend und überraschend. Uns ist es wichtig, die Diskussion durch zuverlässige Daten und Erkenntnisse über das gesamtgesellschaftliche Empfinden gegenüber diesem Thema in Deutschland zu erweitern", so Finn Hänsel, Managing Director der VAAY GmbH.Bei der Gruppe der CBD-Nutzenden gaben fast 30 Prozent an, dass ihnen die Menge und Stärke der CBD-Produkte am wichtigsten beim Kauf sind. Nur etwa zwei Prozent achten auf das Terpenprofil der Produkte beim Kauf - dieses Ergebnis ist interessant, da gerade Terpene mit zu den wichtigsten Wirkstoffen der CBD-Produkte gehören. Doch dies wissen offensichtlich nur die wenigsten. Hier besteht großer Aufklärungsbedarf.Gefragt nach den Produkten, die sie nutzen würden, geben über 43 Prozent der CBD-Kenner die Heilsalbe als Wunschprodukt an. Dies lässt vermuten, dass viele CBD-Kenner Produkte mit einer heilenden Wirkung priorisieren.Diese Angabe korrespondiert auch mit den Ergebnissen, zu welchem Zweck und zu welcher Tageszeit CBD Produkte konsumiert werden: Fast die Hälfte der CBD-Nutzer gibt Schmerzlinderung als Zweck der Nutzung an. Ein Drittel nimmt CBD-Produkte als Schlafhilfe. Dabei konsumieren knapp die Hälfte der Befragten CBD in den Abendstunden.Diese Umfrage wurde über Civey durchgeführt, eine externe Meinungsumfrageplattform mit maschineller Lerntechnologie. Hierzu wurde ein Online-Umfrage-Netzwerk von mehr als 25.000 Webseiten (URLs) durch Civey Riversampling genutzt, um rund um die Uhr die Meinung der Nutzer einzuholen. Civey setzt auf Non-Probability Samples und hat ein Verfahren entwickelt, das mögliche Verzerrungen kompensiert. Die Antworten der Umfrage wurden analysiert, um zu überprüfen, ob der Benutzer eine echte Person ist, ausreichende Informationen liefert und die Möglichkeit misst, dass seine Antwort wahrheitsgemäß ist.Die Gewichtung der Daten erfolgt auf Basis der offiziellen Bevölkerungsdaten, die vom Statistischen Bundesamt oder dem Bundeswahlleiter bezogen werden.Weitere Ergebnisse zur Umfrage unterhttps://vaay.com/blogs/cbd-magazin/cbd-umfrage-was-wir-ueber-cbd-wissen-2020Wussten Sie schon? Fast 81 Prozent befürworten Legalisierung von Cannabis in verschiedenen Ausprägungen. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Sanity Group, der Muttergesellschaft von VAAY. Lesen Sie mehr zu den Ergebnissen unter dem Linkhttps://sanitygroup.com/sanity-group-umfrage-81-prozent-fuer-legalisierung-von-c annabis/Über VAAYVAAY ist eine Wellness Marke aus Berlin, deren Launch im Februar 2020 stattfand. VAAY hat sich der ganzheitlichen Nutzung von Cannabinoiden für Gesundheit und Wohlbefinden verschrieben. VAAY setzt auf die Verwendung von CBD, oder auch Cannabidiol, und Hanfextrakt ohne THC in den Produkten. VAAY versteht sich als Lifestyle-Marke für den Alltag. Muttergesellschaft der VAAY ist die Sanity Group GmbH, ein Unternehmen für Cannabis, das sich auf die medizinische und gesundheitliche Nutzung von Cannabinoiden spezialisiert hat.#myvaay #thevaayway #canyoufeelitPressekontakt:Sandrina Koemm-BensonTel. +49 (0)176 55 72 32 41presse@vaay.com http://www.vaay.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142722/4574791OTS: VAAY GmbHOriginal-Content von: VAAY GmbH, übermittelt durch news aktuell