V2X-Sicherheitsanbieter AUTOCRYPT schließt Serie A-Finanzierungsrunde mit 15 Mio. USD ab und eröffnet nordamerikanische Niederlassung

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - AUTOCRYPT Co. Ltd, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für autonomes Fahren, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde fast 13 Millionen US-Dollar eingeworben und damit das Gesamtvolumen auf 15 Millionen US-Dollar erhöht. Zu den Geldgebern gehörten die großen koreanischen Investoren KB Investment, Pathfinder H, Ulmus Investment, Korea Asset, Hyundai Venture Investment Corp. und IBK.Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Daniel ES Kim hat AUTOCRYPT die Aufmerksamkeit der Automobilindustrie auf sich gezogen und bietet End-to-End-Fahrzeugsicherheit für vernetzte und autonome Fahrzeuge und die umgebende Infrastruktur. Das Unternehmen sichert derzeit alle intelligenten Straßen und Autobahnen in Südkorea mit einer Gesamtlänge von über 5000 Kilometern.Kim erklärte, dass "AUTOCRYPT mit der Finanzierung nicht nur plant, die V2X-Sicherheitstechnologie zu verbessern, sondern auch die Sicherheitsmaßnahmen auf weitere ITS-Projekte (Intelligent Transportation Systems) auszuweiten." Er fuhr fort: "Wir sind zuversichtlich, dass diese Investition die Qualität dessen, was wir entwickelt haben, bestätigt und es uns ermöglicht, der Sicherheit in vernetzten und autonomen Fahrzeugen weiterhin Priorität einzuräumen."Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Sicherheitstechnologien für autonome und elektrische Fahrzeuge gab AUTOCRYPT außerdem die Eröffnung einer nordamerikanischen Niederlassung mit Sitz in Toronto, Kanada, bekannt. Die neue Niederlassung wird es ermöglichen, dass die V2X- und Plug&Charge-Sicherheitslösungen von AUTOCRYPT einem größeren Kreis von Testbeds, OEMs, Tier-1-Zulieferern und Anbietern von Automobilsoftware oder -dienstleistungen in Nordamerika zugänglich gemacht werden. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit potenziellen Partnern in der Region und plant die Aufnahme des aktiven Geschäftsbetriebs im zweiten Quartal. AUTOCRYPT hat inzwischen Niederlassungen in Südkorea, China, Japan und Kanada und plant für 2021 auch eine Expansion in die USA und Europa.Für geschäftliche Anfragen, E-Mail info@autocrypt.io.----AUTOCRYPT ist der führende Akteur im Bereich der Verkehrssicherheitstechnologien. AUTOCRYPT begann 2007 als betriebsinternes Unternehmen bei Penta Security Systems Inc. und wurde 2019 als eigenständige Einheit ausgegliedert, als seine Präsenz weltweit ausgebaut wurde. AUTOCRYPT wurde von der TU-Automotive als Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019 anerkannt und ebnet weiterhin den Weg in der Transport- und Mobilitätssicherheit durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz. Durch Sicherheitslösungen für V2X/C-V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor Fahrzeuge auf die Straße kommen.Pressekontakt:+82-2-2125-6548Original-Content von: AUTOCRYPT, übermittelt durch news aktuell