Uzin Utz: Vergessene Perle

Während viele Nebenwerte nach dem Corona-Crash schon wieder heiß gelaufen sind, lässt die Börse andere noch links liegen, darunter auch unseren Depotwert Uzin Utz. Dabei hat der Bauchemiehersteller die Pandemie bislang nicht nur schadlos überstanden, sondern sogar noch eine Schippe draufgelegt.

In den ersten neun Monaten 2020 konnte der Spezialist für Bodenverlegesysteme jedenfalls in nahezu allen wichtigen Kennzahlen wachsen. So legte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung