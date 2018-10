Uwe Ochsenknecht hat jetzt eine Bar auf Mallorca

Hamburg (ots) - In der aktuellen GALA spricht Uwe Ochsenknecht,62, über sein neues Leben als Mitinhaber einer Musikbar auf Mallorca.Vor einem Jahr hat er mit drei weiteren Teilhabern das Kultlokal "SaCova" in Santanyi wieder eröffnet: "Es bringt Spaß, so eine Kneipemitzugestalten. Ich habe mir Musiker gesucht, die Leute freuen sich,wenn sie mich sehen, und ich freue mich, meine Fans live zu erleben",sagt der Schauspieler.Außerdem lebe er auf der Baleareninsel gesünder und mache vielSport - auch, weil er eitel sei: "Das ist wichtig. Ich verstehe garnicht, warum Eitelkeit negativ behaftet ist. Ich sehe so vieleMenschen, die mehr aus sich machen könnten, auch ohne OPs, nur mitgesunder Ernährung und Sport, alles in Maßen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leitung MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell