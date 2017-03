Hamburg (ots) - Uwe Ochsenknecht ist seit seiner Performance inDörries "Männer" nicht mehr von den deutschen Kinoleinwändenwegzudenken. Mit seiner neuen Rolle, dem Ordnungsfanatiker Joachim in"2 Sturköpfe im Dreivierteltakt", hat er privat wenig gemein. InMYWAY (EVT 08.03.) verrät der Schauspieler, welche großeGemeinsamkeit er jedoch mit seiner Filmrolle teilt: die Bewunderungfür starke Frauen.Ochsenknechts wohl größtes Talent liegt in seinem Gespür fürmenschliche Schwächen. Bei ihm bekommt jeder Spießer, jeder Fieslingeine sympathische Note - und das auf ganz natürliche Art und Weise: "Ich übe nicht ewig, an welcher Stelle ich die Hand hebe oder einenSchritt nach vorn gehe. Es ist, als ob es die Figur macht, nichtich."Sowohl seine Rolle Joachim, als auch Uwe selbst, sind von starkenFrauen begeistert: "Dass eine Frau Charakter hat und Meinungenäußert, ist doch wunderbar! Alles andere haben Frauen überhaupt nichtnötig. Die sind so stark, psychisch in vielen Situationen Männernweit überlegen. Ich bin ja Feminist!"Zumindest im Film setzt er auf Männer-Allianzen: "Dass man auchüber vermeintliche Schwächen reden kann. So eine Grundehrlichkeit -Ohne vorspielen zu müssen, wie toll, männlich und angstlos man ist",findet der 59-Jährige bei einer Männerfreundschaft besonders wichtig.Generell ist der Dreifachpapa ein Mann der es liebt, Menschen um sichherum zu haben, zu tanzen und einfach Spaß zu haben. Deshalb versuchter sorgsam mit sich umzugehen, um so alt wie möglich zu werden. "Dassdas Leben endlich ist, muss man auch erst akzeptieren lernen. Dazuhat man ja im letzten Lebensdrittel die Gelegenheit."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe 4(ab 08.03.17 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "MYWAY"zur Veröffentlichung frei.Über MYWAYMYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmtgenießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und denService der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, derveränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerechtzu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse derLeserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische undinspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.Mit einer verkauften Auflage von 101.491 Exemplaren (IVW IV/2016)erscheint MYWAY monatlich.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupihre sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY,SHAPE und InTouch Style. Inhaltlich unterschiedlich positioniert,sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen inihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruchbei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUERPREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell