Uwe Frommhold wird VP & COO AEG Facilities Germany / Die Leitung der Barclaycard Arena übernimmt Steve Schwenkglenks

Berlin/Hamburg (ots) - Uwe Frommhold wird Vice President & ChiefOperating Officer (COO) der Anschutz Entertainment Group (AEG)Facilities Germany. In der neu geschaffenen Position wird Frommholdeng mit den Führungsteams aller Geschäftsbereiche von AEG inDeutschland zusammenarbeiten und Chancen für die Weiterentwicklungdes Unternehmens identifizieren und vorantreiben.Richard Krezwick, Senior Vice President AEG Europe Facilities:"Seine Erfahrung und seine Führungsstärke werden entscheidend dazubeitragen, unser Geschäft in Deutschland zu erweitern. Mit derBarclaycard Arena in Hamburg, der Mercedes-Benz Arena und derderzeitigen Entwicklung des Mercedes Platz für 200 Mio. Euro inBerlin ist Deutschland ein wichtiger Bestandteil in unsereninternationalen Unternehmungen. Die neue Rolle von Uwe Frommholdbetont unser starkes Interesse an dem deutschen Markt."Uwe Frommhold, Vice President & COO AEG Facilities Germany: "Dasist eine spannende und gleichzeitig herausfordernde neue Aufgabe fürmich. Ich bin stolz und freue mich darauf, meinenVerantwortungsbereich innerhalb von AEG in Deutschland zu vergrößernund auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in Berlin und Hamburg.Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Vice President AEGFacilities Germany, wird Frommhold in seiner neuen Position nun alledeutschen Geschäftsbereiche, wie z.B. AEG Global Partnerships und AEGReal Estate & Development unterstützen. Frommhold wird seine neueFunktion am 1. April antreten und die Zeit zwischen Berlin undHamburg aufteilen. Er berichtet direkt an Richard Krezwick.Frommhold kam 2007 zu AEG, als das Unternehmen die damalige ColorLine Arena in Hamburg (heute Barclaycard Arena) erwarb, derenGeschäftsführer er bereits seit der Eröffnung 2002 war. Unter seinerFührung etablierte sich die Arena als eine derTop-Veranstaltungsstätten in Deutschland.Damit sich Frommhold voll und ganz auf seine neue Aufgabekonzentrieren kann, wird er hierfür die operativen Geschäfte inHamburg an seinen derzeitigen Stellvertreter Steve Schwenkglenksübergeben, der der neue General Manager der Barclaycard Arena wird.Schwenkglenks arbeitet seit 2010 als Arena Manager für dieBarclaycard Arena und war seitdem auch an einigen weltweitenProjekten von AEG beteiligt. So unterstützte er AEG Facilities fürdrei Monate vor Ort bei der Fertigstellung der brasilianischenWM-Arenen in Rio de Janeiro und Recife (2013) sowie demFußballstadion in Sao Paulo (2014).Krezwick hierzu: "Das ist eine wohlverdiente Beförderung für SteveSchwenkglenks. Er hat über die Jahre für unser Unternehmen in Hamburgund bei seinen zusätzlichen Aufgaben hervorragende Arbeit geleistet."Pressekontakt:Moritz Hillebrand, Tel: 030-20 60 70 82 50,moritz.hillebrand@aegeurope.comOriginal-Content von: Anschutz Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell