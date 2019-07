Uwe Eilers: Zahlen von Daimler, Ford, Tesla, VW – Autos in der Krise? „Ich denke, dass die Krise gar nicht so groß ist“

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Die Autobauer kommen mit Quartalszahlen und da gibt es eine ganze Reihe schwache Meldungen: Daimler, Ford, Tesla – Sind die Autobauer in der Krise? Uwe Eilers: "Es ist in der Erwartung dessen, was allgemein befürchtet wurde." Nun werden überall Stellen gestrichen, zuletzt Nissan mit 12.500 Stellenstreichungen. Wie schlecht steht es um die Branche? "Es ist eine normale Phase. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung