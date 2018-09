Utilitywise: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Utilitywise-Schlusskurs wurde am 18.09.2018 an der Heimatbörse London mit 24,225 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Unser Analystenteam hat Utilitywise auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Utilitywise haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Utilitywise beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,61 Prozent und liegt mit 0,24 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (5,37) für diese Aktie. Utilitywise bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Utilitywise-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35,74 GBP mit dem aktuellen Kurs (24,225 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -32,22 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (28,32 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,46 Prozent Abweichung). Die Utilitywise-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.