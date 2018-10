Utah Medical Products: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Utah Medical Products stehen per 05.10.2018 92,6 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Utah Medical Products zählt zum Segment "Gesundheitsversorgung".

Unser Analystenteam hat Utah Medical Products auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Utah Medical Products. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,92. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Utah Medical Products zahlt die Börse 21,92 Euro. Dies sind 69 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Medical Equipment & Devices" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 71,75. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Utah Medical Products-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 95,9 USD mit dem aktuellen Kurs (92,6 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,44 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (92,69 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,1 Prozent), somit erhält die Utah Medical Products-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.