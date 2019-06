Usedom: Direkter Zugang vom Hotel an den FKK-Strand / Modernisierte Bernsteintherme macht es möglich / Größte Sauna auf Usedom (FOTO)

Zinnowitz (ots) -Von der Hotelsauna direkt an den FKK-Strand: Die frischmodernisierte Bernsteintherme des Baltic Hotels auf Usedom macht esjetzt möglich. Der nur wenige Meter entfernte Ostseestrand isttextilfrei zu erreichen. Ein Tunnel verbindet die mit 8.000 qm Flächeund sechs Saunen größte Bade- und Saunalandschaft der Insel mit demFKK-Strand.FKK-Baden hat auf Usedom eine lange Tradition, gleich zehnFKK-Strände sind auf der sonnenreichsten Insel Deutschlands zufinden. Die Bernsteintherme des Baltic Hotels bietet dabei alseinziger Ort ganzjährig den unverhüllten Strandzugang. ZurBernsteintherme zählen zudem ein 32 Grad warmes Thermalbecken sowieder größte Hotelpool Usedoms.Weitere Informationen: www. baltichotel.deDas Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langenSandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Dieherausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in diehoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grand, größterHotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness undFitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alleAltersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergängeoder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern istdas Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegelbest Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.deBildmaterial: Sehr gerne stellen wir Ihnen umfangreichesFoto-Material zum Baltic Hotel auf Usedom zur Verfügung. Eineschnelle Auswahl auch unter: www.will-kommunikation.dePressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880info@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Baltic Hotel, übermittelt durch news aktuell