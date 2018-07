Uscf Mutual Funds – Uscf Commodity Strategy: Genau das was haben wir angekündigt

An der Börse NYSE Arca schloss die Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 21,25 USD.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Uscf Mutual Funds - Uscf Commodity Strategy-RSI ist mit einer Ausprägung von 18,27 Grundlage für die Bewertung als "Buy". Der RSI25 beläuft sich auf 58,87, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Buy".

Weiterlesen...