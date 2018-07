Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index: Aktienanalyse vom 12.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Für die Aktie Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 11.07.2018 ein Kurs von 45,8 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 65,06 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Sell"-Rating. Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 51,08 USD mit dem aktuellen Kurs (45,8 USD), ergibt sich eine Abweichung von -10,34 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (49,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,27 Prozent Abweichung). Die Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Usaa Msci Emerging Markets Value Momentum Blend Index dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.