Us: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "US Bancorp":

Us, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 15:20 Uhr) mit 36.83 USD mehr oder weniger unverändert (+0.04 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Wie Us derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Us. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 35,36 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Us momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Us weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,84), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Us wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 4,68 Prozent liegt Us 1,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3, Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Us-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 8 Hold, 2 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 44,6 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 21,1 Prozent erzielen, da sie derzeit 36,83 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Us?

Wie wird sich Us nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Us Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Us Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken