Us-Senatswahlen: Globale Märkte bleiben lau!

Die wichtigsten Indizes weltweit werden am Dienstag in Erwartung der bevorstehenden US-Senatswahlen mit Vorsicht gehandelt. Der Rückgang an der Wall Street am Montag hat zwar weltweit nicht zu Pin-Action geführt, aber die Stimmung der Anleger getrübt.

Die Dow-Futures sind um 0,25 % gestiegen, und die S&P 500-Futures notieren bei der letzten Kontrolle am Dienstag um 0,23 % höher. Die WTI-Rohöl-Futures fallen geringfügig



