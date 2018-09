München (ots) -Wie sieht eigentlich ein echter Meteorit aus und was habenMineralien mit dem Periodensystem zu tun? Die 55. "Munich Show -Mineralientage München" bietet am 27. und 28. Oktober 2018 als größteMineralienmesse Europas ein Eldorado für Schatzsucher, eineErlebniswelt für die ganze Familie und Informationen rund um dieNaturschätze unserer Erde. Zu bestaunen gibt es neben Dinos unteranderem den "Mauerkirchener Meteoriten" und die Ausstellung "Elementeals Mineralien".Wer am ersten Wochenende der bayerischen Herbstferien noch einAusflugsziel sucht, findet auf dem Messegelände in München-Riem eintolles Programm für die ganze Familie. Für Kinder werden zahlreicheMitmach-Aktionen angeboten und es gibt naturgetreue und lebensgroße,nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gebaute Dino-Modelle zubestaunen, wie zum Beispiel einen Stegosaurus oder einen Oviraptor.Die Besucher erwartet eine Vielzahl an einzigartigen Schätzen unsererErde und die größte Auswahl in ganz Europa an Mineralien, Fossilienund Edelsteinen aus aller Welt. Die schönsten, teuersten undseltensten Steine sind hier zu finden.Erlebniswelt für die ganze FamilieAn verschiedenen Erlebnisstationen auf der Messe erfahren Kinder,wie spannend die Entdeckung der Natur ist und wie viel SpaßWissenschaft machen kann. Im Angebot sind Gold waschen, Edelsteinesieben, Geoden knacken, Speckstein schnitzen, Fossilienplattenspalten, Edelsteine schleifen, Schmuck selber basteln, Steinebegreifen und Vieles mehr. Ein kostenfreier Kindergarten für Kinderab 3 Jahren ermöglicht den Eltern für bis zu eineinhalb Stunden einenentspannten Bummel über die Messe. Oder sie werden selbst aktiv undnehmen an einem Workshop zur individuellen Schmuckgestaltung teil.Schmuck- und Edelsteinfans finden auf der Messe ein Einkaufsparadiesmit einer breiten Auswahl an Neuheiten, Trends und Geschenkideen ausaller Welt.Der Stein, der aus der Luft fielDer Meteorit von Mauerkirchen ist der größte Steinmeteorit, derauf ehemals bayerischem Territorium niedergegangen ist. Das war vor250 Jahren, am 20. November 1768. Damals rätselten die Gelehrten,woher dieser aus der Luft gefallene Stein wohl kam und stelltenverschiedene Theorien dazu auf. Der Stein wurde regelrecht zumZankapfel unter den Gelehrten. So kam man zum Beispiel zu derÜberzeugung, dass sich der Brocken aus steinartiger Materie in derLuft zusammengesetzt haben musste, ähnlich wie Hagel oderSchneeflocken. Dem widersprach eine andere Behauptung, die besagte,dass der Stein vermutlich locker auf einem Berg gelegen sei, bis ihnein heftiger Wirbelwind mit sich führte. Auch weitere Möglichkeitenwie Vulkane, Erdbeben oder Blitz und Donner wurden als Erklärung insSpiel gebracht. An einen kosmischen Ursprung des Meteoriten dachtedamals noch niemand. Erst der Physiker Ernst Flores Friedrich Chladnistellte in seinem Werk diese Theorie auf und schuf damit dieGrundlage der modernen Meteoritenkunde."Der Meteorit von Mauerkirchen zählt zu den ältestendokumentierten Meteoritenfällen, von denen heute noch Materialerhalten ist. Umso mehr freut es mich, dass wir die beiden größtender auf über 70 Sammlungen und Museen in der ganzen Welt verteiltenStücke hier zeigen können", so Christoph Keilmann, Geschäftsführerder "Munich Show - Mineralientage München". Ergänzt wird dieAusstellung durch historische Literatur zum Meteoritenfall.Die Schönheit des PeriodensystemsViele Schüler kennen es aus dem Chemieunterricht: dasPeriodensystem, das alle chemischen Elemente mit steigenderKernladung (Ordnungszahl) und entsprechend ihren chemischenEigenschaften eingeteilt in Perioden sowie Haupt- und Nebengruppendarstellt. Welche Schönheit der Elemente teilweise hinter diesenAbkürzungen und Zahlen steckt, zeigt die Munich Show - MineralientageMünchen dieses Jahr in einer Sonderschau "Elemente als Mineralien".So kommt zum Beispiel das Element Beryllium in rund 120 Mineralienvor. Die schönsten und wertvollsten beryllhaltigen Mineralien sinddie Schmuck- und Edelsteine der Beryll-Familie (Aquamarin, Smaragd,Morganit, Goshenit, roter Beryll), Euklas, Gadolinit, Hambergit,Chrysoberyll (und seine Edelstein-Variante Alexandrit), Herderit undPhenakit. Vorträge im Forum Minerale bieten die Möglichkeit, sichüber die Ausstellung hinaus zu informieren.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von derMineralientage München Fachmesse GmbH veranstaltet und findet diesesJahr zum 55. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzenWelt, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. AufwendigeSonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events undzahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind aufinsgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Die Messe richtet sich am ersten Veranstaltungstag ausschließlichan registrierte Fachbesucher, an den beiden anderen Tagen auch an diebreite Öffentlichkeit. Eintrittskarten sind ab September unterwww.munichshow.com zu erhalten.Pressekontakt:Birgit KuhnTel.: 0171 / 318 31 26Fax: 089 / 613 54 00E-Mail: pr@munichshow.comOriginal-Content von: The Munich Show - Mineralientage München, übermittelt durch news aktuell