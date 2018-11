Urumqi Air übernimmt von COMAC bis Ende 2019 fünf Flugzeuge vom Typ ARJ21-700

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Die Fluggesellschaft Urumqi Airhat auf der 12. Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung inChina, der Airshow China, am 6. November 2018 (Ortszeit) mitCommercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) einen Vertragüber die Abnahme von zwei Flugzeugen des Typs ARJ21-700 bis Endediesen Jahres abgeschlossen und plant für 2019 den Kauf von weiterendrei ARJ21-700.Während der Farnborough International Airshow im Juli 2018 hat dieHNA Group eine Absichtserklärung für den Kauf von 20 Flugzeugen desTyps ARJ21 von COMAC unterschrieben. Betreiber der 20 Flugzeuge wirddie Tochtergesellschaft Urumqi Air der HNA Group sein. "Der Kauf desneuen Modells soll Urumqi Air eine neue Dynamik geben und zurErweiterung seines regionalen Luftnetzes beitragen", erklärte derVorsitzende Han Luhai von Urumqi Air.Mit herausragenden Leistungsfähigkeiten in extrem kaltenUmgebungen und großen Höhen ist der ARJ21 in der Lage, die Start- undLandebedingungen auf Flughäfen in den mittleren und westlichenRegionen Chinas sowie die komplizierten Flugrouten in diesen Regionenzu bewältigen. Das Flugzeug ist optimal für die Betriebsbedingungender Flugroute von Urumqi Air im Uigurischen Autonomem Gebiet Xinjiangausgerüstet.Pressekontakt:Yatong SHI86 898 6996 5184yat-shi@hnair.comOriginal-Content von: Urumqi Air, übermittelt durch news aktuell