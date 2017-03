Uruguay - The last big farm / Sterneköche Johann Lafer und Thomas Martin auf Entdeckungsreise (FOTO)

Hamburg (ots) -Über der grünen Hügellandschaft im Süden Uruguays scheint dieSommersonne auf die saftig grünen Wiesen der Pampa, als Johann Lafervor ihm Gauchos kräftige Rinder der englischen Rassen Hereford undBlack Angus zusammen treiben. Der Sternekoch blickt fasziniert aufdie sich in Bewegung setzende Herde: "Ich bin Koch aus Leidenschaftund für mich ist es wichtig, immer wieder Neues zu entdecken und zulernen. Das Produkt ist der Star und deshalb bin ich stets auf derSuche nach dem "besten Lebensmittel". Dabei spielt das Fleisch einezentrale Rolle. In Uruguay fressen die Rinder ganzjährig grünes undsaftiges Gras, daher erhält das Fleisch ein kräftigeres Aroma undeinen wunderbaren, intensiven, natürlichen Geschmack. Für mich, alskleiner Junge von einem Nebenerwerbs Bauernhof aus der Steiermark,ist es eine unglaubliche Erfahrung diese naturbelassene Aufzuchthautnah zu erleben."Auch der Chefkoch und Zwei-Sterne-Koch des Louis C. Jacob inHamburg, Thomas Martin, ist begeistert: "Uruguay ist einfaszinierendes Land. Für mich als Koch sind die Aufzuchtbedingungenund die damit verbundene Fleischqualität von besonderem Interesse.Die klimatischen Bedingungen sind hier optimal, die Rinder sindganzjährig auf der Weide und können sich frei bewegen."Die Sterneköche folgten der Einladung von Block House und demNationalen Fleischinstitut INAC in Uruguay. Block House bezieht seit30 Jahren als größter deutscher Importeur das hochwertigeRindfleische aus Uruguay. Einmal jährlich besucht Karl-Heinz Krämer,Vorstand der Block Foods AG, Farmen, Lieferanten und Schlachthöfe vorOrt, um den direkten Austausch der vertrauensvollen Zusammenarbeit zupflegen. Die INAC kümmert sich um die Qualitätssicherung undVermarktung des Rindfleisches in Uruguay und möchte den deutschenBesuchern ein Bild ihres Landes und ihrer Rinderzucht vermitteln.Dabei standen auch die Verkostung und der Genuss verschiedenerRindfleischqualitäten aus Uruguay im Fokus der Reise. In Uruguaywerden vornehmlich Hereford- und Angusrinder gezüchtet als auchKreuzungen aus beiden. Auf 3 Mio. Einwohner kommen in Uruguay 12Millionen Rinder.Pressekontakt:Christina SchreinerPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Block GruppeTel. 040 538 007 - 766presse@block-gruppe.deOriginal-Content von: Block Foods AG, übermittelt durch news aktuell