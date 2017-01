Urteilsbegründung zum Erfolg der DUH vor dem Bundesgerichtshof: Hersteller von Energiesparlampen müssen Schadstoffobergrenzen einhalten

Berlin (ots) - DUH fordert Bundesländer zur Kontrolle desQuecksilbergehalts in Energiesparlampen auf - Urteilsbegründung desBGH stärkt Klagebefugnis von VerbraucherschutzverbändenEnergiesparlampen, die mehr Quecksilber enthalten als erlaubt,dürfen nicht in Verkehr gebracht werden. Dies ist die klare Aussageder jetzt vorliegenden schriftlichen Urteilsbegründung desBundesgerichtshofes (BGH) im Rechtsstreit der Deutschen Umwelthilfe(DUH) gegen den Hersteller von Energiesparlampen Brilliant AG (Urteilvom 21.9.2016 zum AZ I ZR 234/15). Dem Unternehmen ist esletztinstanzlich untersagt worden, Energiesparlampen mit zu hohemQuecksilbergehalt zu verkaufen. Die DUH hatte bei Laboranalysen vonEnergiesparlampen der Brilliant AG deutliche Überschreitungen desgesetzlich erlaubten Grenzwerts für Quecksilber festgestellt. Weilder Lampenhersteller der Aufforderung der DUH nicht nachkam,zukünftig keine Energiesparlampen mit zu viel Quecksilber mehr zuverkaufen, klagte der Umwelt- und Verbraucherschutzverband wegenVerstoßes gegen das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)und erhielt in allen drei Instanzen Recht. Die schriftlicheUrteilsbegründung des BGH klärte zudem, dass Verbände nach demGesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG) auch dann klagebefugt sind,wenn der Schutz der Gesundheit von Verbrauchern nicht der alleinigeZweck des Gesetzes ist."Es ist erstaunlich, mit welcher Ignoranz gegenüber Umwelt- undVerbrauchervorschriften ein Unternehmen über drei Gerichtsinstanzenhinweg dafür kämpft, illegal Lampen mit zu hohem Quecksilberhaltverkaufen zu dürfen. Die Weigerung der meisten für Marktüberwachungzuständigen Landesbehörden, derartige Verstöße zu kontrollieren undzu ahnden, hat dazu geführt, dass Verbraucher zunehmend Gefahrlaufen, umwelt- bzw. gesundheitsschädliche Produkte zu kaufen", sagtder DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Die DUH fordert dieBundesländer dazu auf, endlich eine funktionierende Marktüberwachungaufzubauen und einen Vollzug der Gesetze zu gewährleisten."So lange Kontrollbehörden weiterhin den ordnungswidrigen Verkaufvon Energiesparlampen mit zu hohen Quecksilbermengen stillschweigendtolerieren und trotz Hinweisen ihrer Aufsichtspflicht nichtnachkommen, wird die DUH konsequent gegen ihr bekannt werdendeVerstöße vorgehen. Die rechtlichen Grundlagen hierzu sind nunendgültig geklärt, denn Verbänden ist es nunmehr erlaubt, gegen jedeVerletzung gesundheitsschützender Normen vorzugehen. Deshalb hat dieEntscheidung des Bundesgerichtshofes eine grundlegende Bedeutung fürden zukünftigen Verbraucherschutz", so Resch weiter.In der schriftlichen Begründung des BGH heißt es hierzu: "Die im[...] Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Verbindung mit [...] derElektrostoffverordnung enthaltenen Verbote (Anmerkung der DUH:gemeint sind Schadstoffverbote) stellen Marktverhaltensregelungen imSinne [...] des Gesetzes gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG) dar,weil sie neben abfallwirtschaftlichen Zielen auch dem Gesundheits-und Verbraucherschutz dienen. Von quecksilberhaltigenEnergiesparlampen gehen nicht nur im Zusammenhang mit der Entsorgung,sondern auch im Falle ihres Zerbrechens Gesundheitsgefahren aus"."Es ist besorgniserregend, wenn einzelnen Herstellern ihre Gewinnewichtiger sind als die Gesundheit der Verbraucher. Durch denordnungswidrigen Verkauf von Energiesparlampen mit zu vielQuecksilber wird zu Unrecht eine für die Energiewende wichtigeLeuchtmitteltechnologie in Verruf gebracht. Durch den konsequentenEinsatz von Energiesparlampen könnte auf den Betrieb mehrererklimaschädlicher Kohlekraftwerke verzichtet werden", sagt derDUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Energiesparlampen sind im Normalbetrieb ungefährlich und ungiftig.Technisch bedingt beinhalten sie jedoch eine geringe MengeQuecksilber, die im Fall eines Bruchs freigesetzt werden kann. DerGrenzwert für Quecksilber in Energiesparlampen wurde zum 1. Januar2013 europaweit auf 2,5 Milligramm pro Lampe gesenkt. Seit September2010 müssen Hersteller auf der Verpackung zudem angeben, wie vielQuecksilber in den Energiesparlampen enthalten ist.