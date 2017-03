Urteil zur Spielersperre in Nordrhein-Westfalen steht noch aus / Gauselmann bereitet flächendeckendes Sperrsystem vor

Bielefeld/Espelkamp (ots) - Vor dem Landgericht Bielefeld wurdeheute die Streitfrage verhandelt, ob der Fachverband Glücksspielsucht(fags) von der Gauselmann Gruppe verlangen kann, Spielersperren wiein Spielbanken auszusprechen, obwohl es in Nordrhein-Westfalen dafürkeine gesetzliche Grundlage gibt. Die Gauselmann Gruppe ist seitlangem von der Wichtigkeit von Spielersperren überzeugt, lehnt aberdie vom Fachverband Glückspielsucht geforderte Sperrpraxis unteranderem wegen schwerwiegender datenschutzrechtlicher Bedenken inBezug auf die Ausweiskontrollen aller Spielgäste ab. Ein Urteil wurdeheute vom Landgericht Bielefeld noch nicht verkündet, sondern wird inwenigen Wochen bekannt gegeben. Bis zur Urteilsverkündung wird dieGauselmann Gruppe ihr bereits in einigen Bundesländern erprobtesSperrsystem, das datenschonend und effektiv biometrische Merkmaleprüft, weiter für den geplanten flächendeckenden freiwilligen Einsatzin Nordrhein-Westfalen vorbereiten."In der heutigen Verhandlung konnten wir unsere Rechtspositionenzur Frage der Spielersperre überzeugend darstellen. Auch wenn heutenoch kein Urteil verkündet wurde, gehen wir davon aus, dass dasGericht unsere rechtliche Auffassung bestätigen und das Ansinnen desFachverbandes Glücksspielsucht zurückweisen wird. Wir wollen einebessere, einwandfreie und datenschutzrechtliche Sicherheit derjenigengewährleisten, die sich, aus welchen Gründen auch immer, in unserenSpielstätten vom Spiel ausschließen lassen wollen", kommentiert MarioHoffmeister, Leiter des Zentralbereichs Kommunikation der GauselmannGruppe, die heutige Verhandlung vor dem Landgericht Bielefeld.Als verantwortungsbewusster Spielstättenbetreiber setzen wir inSachen Einlasskontrolle und Spielersperre auf innovative Technik -wie auf Flughäfen -, die auch datenschutzrechtlich geprüft undunbedenklich ist. Mit unserem Face-Check-System können wir mittelsGesichtserkennung prüfen, welchem Spielstätten-Gast der Einlassbedenkenlos gewährt werden kann und welchem er verwehrt wird.Face-Check ist dabei bisherigen Einlasskontrollsystemen in punctoHandling, Sicherheit und Datenschutz überlegen.Spielgäste, die sich selber vom Automatenspiel ausschließen lassenmöchten, werden so zuverlässig erkannt. Außerdem ermöglicht dasSystem eine Altersschätzung. Bei vermeintlich minderjährigenBesuchern benachrichtigt das System unverzüglich dasSpielstättenpersonal, damit eine zuverlässige Alterskontrolledurchgeführt wird."Dass unser System in der Praxis funktioniert, zeigt sich inBaden-Württemberg, dort haben wir aufgrund der aktuellenGesetzgebung, alle unsere 18 Casino Merkur-Spielotheken bereits imvergangenen Jahr mit dem Face-Check-System ausgerüstet. Und dasSystem läuft hervorragend", so Mario Hoffmeister. "InNordrhein-Westfalen werden wir auf freiwilliger Basis alle unsere 76Spielotheken zügig mit dem Face-Check-System ausrüsten." EinzelneSpielstätten, etwa in Espelkamp, sind bereits mit Face-Checkausgestattet. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Bundesländer diegesetzgeberischen Grundlagen, für die bundesweite Einführung einessolchen biometrischen Systems schaffen würden. Das würde, imGegensatz zu Abstandsgeboten und dem Verbot von sogenanntenMehrfachkonzessionen, ein echter Schritt in Richtung mehr Spieler-und Verbraucherschutz sein.Zusammen mit unseren weiteren Präventionsmaßnahmen, wie z. B.unserer Spielerschutz-Kommission oder den regelmäßigenPersonalschulungen, sind wir Vorreiter in Sachen Verbraucher-,Spieler- und Jugendschutz. Auch wenn sich die Zahl der pathologischenSpieler in Deutschland seit Jahren auf einem konstant niedrigenNiveau (0,19% - 0,56% der erwachsenen Bevölkerung) befindet, wie dieBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) festgestellthat, bleibt für uns der Verbraucher- und Jugendschutz ein zentralesAn-liegen. (Neue BZgA-Daten: Glücksspiel in Deutschland weiterrückläufig - Suchtproblematik auf niedrigem Niveau:http://www.bzga.de/presse/pressearchiv/?jahr=2016&nummer=1045)Dass unsere Maßnahmen und die Ansprache von problematischenSpielgästen tatsächlich erfolgreich sind, zeigt sich vor allem an dergestiegenen Nachfrage von Beratungsangeboten, zeigt dies doch, dasssich immer mehr Menschen bewusst mit ihrem Spielverhaltenauseinandersetzen. "Ein insgesamt niedriges Niveau bei pathologischenSpielern und die erfolgreiche Präventionsarbeit unserer Branche, diediese Spielgäste in das Hilfesystem leitet, ist eineErfolgsgeschichte auf die man stolz sein kann", meint MarioHoffmeister.Wir bedauern sehr, dass die Klägerseite sich im Vorfeld ihrerKlage, trotz unseres mehrfachen Angebotes, nicht mit demFace-Check-System auseinandergesetzt hat und Frau IlonaFüchtenschnieder als Vorstandsmitglied des Verbandes darüber hinausdieses System unzutreffend als "lückenhaft" bezeichnet. "Ich finde essehr befremdlich, ein Spielerschutzsystem zu kritisieren, welches mannicht im Detail kennt und es scheinbar nur deshalb ablehnt, weil esnicht exakt ihren Vorstellungen entspricht. Fast könnte sich derGedanke aufdrängen, dass der Prozess vor allem wegen der öffentlichenAufmerksamkeit angestrebt wurde und es gar nicht um denVerbraucherschutz und das technisch Machbare ging, was natürlich sehrbedauerlich wäre", so Hoffmeister abschließend.Bei Rückfragen:Mario Hoffmeister M.A., Leiter KommunikationTel.: 05772 / 49-281; Fax: -289E-Mail: MHoffmeister@gauselmann.deMobil: 0171 / 9745712Gauselmann im Internet: www.gauselmann.de oder -.comOriginal-Content von: Gauselmann Gruppe, übermittelt durch news aktuell