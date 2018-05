Urteil zum Streikrecht für Beamte wird am 12. Juni verkündet

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will am 12. Juni sein Urteil zum Streikverbot für Beamte verkünden, Das teilte das oberste deutsche Gericht am Dienstag mit.



Grundlage des Verfahrens sind vier Verfassungsbeschwerden von Lehrern, die sich an Warnstreiks und Protestveranstaltungen beteiligten und dafür bestraft worden waren. Laut Gesetz dürfen Beamte dem Dienst nicht ohne Genehmigung fernbleiben. Gewerkschaften und die Kläger berufen sich hingegen auf das Völkerrecht und internationales Arbeitsrecht. Die mündliche Verhandlung war im Januar./avg/DP/zb