Urteil im weiteren Korruptionsprozess gegen Südkoreas Ex-Präsidentin

SEOUL (dpa-AFX) - In einem weiteren Korruptionsprozess gegen die frühere südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye soll am Freitag das Urteil gesprochen werden.



Die Staatsanwaltschaft wirft Park (66) vor, während ihrer Amtszeit regelmäßig hohe Summen vom Geheimdienst angenommen zu haben. Die Anklagevertreter hatten im Juni zwölf Jahre Haft für sie gefordert. Park wies die Vorwürfe zurück.

Zudem wird Park beschuldigt, sich vor den Parlamentswahlen 2016 illegal als Präsidentin in das Nominierungsrennen der damaligen Regierungspartei Saenuri eingemischt zu haben. Die Verkündung des Urteils durch das Bezirksgericht in Seoul werde am Freitag vom Fernsehen übertragen, berichtete die Zeitung "Chosun Ilbo"

Ein Gericht hatte Park im April im hauptsächlichen Verfahren gegen die konservative Politikerin wegen Korruption, Machtmissbrauchs und anderer Vergehen bereits zu 24 Jahren Haft verurteilt. Als Folge eines Korruptionsskandals war Park im März 2017 vorzeitig des Amtes enthoben worden./dg/DP/he