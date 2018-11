Urteil von US-Richter: Weißes Haus muss CNN-Reporter wieder zulassen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Ein Bundesrichter hat die US-Regierung dazu aufgefordert, die Akkreditierung von CNN-Reporter Jim Acosta wieder in Kraft zu setzen. Das berichtet der US-Fernsehsender NBC News am Freitag. Acostas Akkreditierung war in der vergangenen Woche entzogen worden, nachdem US-Präsident Donald Trump ihn aus dem Presseraum entfernen ließ, weil Acosta das Mikrofon nicht mehr weitergeben wollte und stattdessen weiterhin Fragen stellte.

Das Urteil, Acostas Zugang wieder zu gewähren kam vom Bundesrichter Timothy Kelly, berichtet NBC News weiter. Kelly sagte, dass das Weiße Haus den Ausweis vorübergehend zurückgeben müsse, um Acosta die Chance zu geben, die US-Administration davon zu überzeugen, den Ausweis behalten zu dürfen, berichtet NBC News.

Foto: über dts Nachrichtenagentur