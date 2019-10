Urteil gegen Mitarbeiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul: Weiterer dunkler Schatten auf dem Rechtsstaat

Berlin (ots) - Zu dem heutige Urteil des türkischen Gerichts inIstanbul gegen den deutschen Mitarbeiter derFriedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit erklärt derVorstandsvorsitzende Prof. Karl-Heinz Paqué:Das heutige türkische Urteil gegen Aret D. ist der Schlussakt indem Prozess gegen den deutschen Mitarbeiter derFriedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit wegenPräsidentenbeleidigung. Das Strafmaß von 11 Monaten und 20 Tagen istauf fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden. Mit der heutigenUrteilsverkündung gegen Aret D. ist dessen Prozess abgeschlossen. Esgibt keine weiteren Auflagen, etwa für die Ausreise.Nach wie vor sind zu viele politische Häftlinge in der Türkeiinhaftiert, für die kaum Hoffnung besteht. Der türkische Rechtsstaatist durch den Putsch des Jahres 2016 in schweres Fahrwasser geraten.Zahlreiche Anklagen auch gegen andere deutsche Staatsbürger sindAusdruck der rechtsstaatlichen Defizite in der Türkei. So ist derAnwalt unseres Mitarbeiters Veysel Ok selbst in der Zwischenzeit inder Türkei angeklagt und wegen "Beleidigung des Justizwesens"verurteilt worden.Die Mitarbeiter der Naumann-Stiftung engagieren sich weltweit fürMenschen- und Bürgerrechte. Als liberale Stiftung sind wir stolz aufunsere Mitarbeiter, die tagtäglich in schwierigen politischenVerhältnissen arbeiten. Mein Besuch des Gerichtsverfahrens ist auchAusdruck unserer Solidarität.Das heutige Urteil lässt einen weiteren dunklen Schatten auf dentürkischen Rechtsstaat fallen. Wieder einmal wird die freieMeinungsäußerung in der Türkei unter Strafe gestellt.Pressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecherLeiter des Fachbereichs KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49(0)30.28 87 78 59Fax: +49(0)30.28 87 78 49anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuell