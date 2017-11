Urteil im Streit LBS Südwest gegen Verbraucherschützern erwartet

STUTTGART (dpa-AFX) - Das Stuttgarter Landgericht entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr), ob die Landesbausparkasse (LBS) Südwest eine Kündigungsklausel aus bestimmten Verträgen streichen muss.



Diese hatte dem Finanzinstitut das Recht eingeräumt, sich 15 Jahre nach Vertragsbeginn von Kunden zu trennen, wenn sie in dieser Zeit kein Darlehen in Anspruch nehmen. Das wäre früher, als dies über einen anderen Kündigungsweg möglich wäre.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hält die Klausel für unzulässig. Genutzt wurde die Kündigungsklausel noch nie - die LBS hat sie erst seit 2005 in Verträgen stehen, könnte sich also erstmals 2020 auf sie berufen. Man sei aber schon jetzt tätig geworden, damit es künftig erst gar keine Benachteiligung von Kunden geben könne, erklärten Verbraucherschützer./ngu/DP/stb