Nach Urteil zu ROG-Klage: BND beendet illegale Datenverarbeitung

Berlin (ots) - Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat nach einemjahrelangen Rechtsstreit mit Reporter ohne Grenzen (ROG)allgemeinverbindlich erklärt, die illegale Analyse vonTelefon-Verbindungsdaten zu beenden. Das Bundesverwaltungsgerichthatte bereits im Dezember geurteilt, dass der BND Daten von ROG imsogenannten Verkehrsanalyse-System (VerAS) nicht mehr verarbeitendürfe. Doch das Urteil hat nur Wirkung zwischen ROG und dem BND. ROGentwickelte daraufhin das Online-Tool "BND-Generator", um allenMenschen per Mausklick die Austragung aus VerAS zu ermöglichen.Binnen weniger Tage gingen über 2000 Anträge beim BND ein. Nunkapitulierte der BND offenbar vor der Flut und erklärte allgemein,dass er VerAS in der bekannten Form nicht mehr weiter betreibt."Mit dieser Erklärung des BND sind wir am Ziel: Die illegaleAnalyse von Telefon-Metadaten in VerAS ist beendet - und zwar nichtnur für uns, sondern für alle", sagte Christian Mihr, Geschäftsführervon Reporter ohne Grenzen. "Der Erfolg zeigt, dass die Gesellschaftihre Geheimdienste mit rechtlichen Werkzeugen kontrollieren kann undillegale Aktivitäten nicht dulden muss. Wir konnten dankInformationen aus den Snowden-Leaks klagen, haben Unterstützung vonüber 2000 Menschen erhalten - und im Ergebnis die Rechte allergestärkt."Wegweisendes Urteil für besseren RechtsschutzBereits das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Dezember warein Meilenstein im Kampf für einen besseren Rechtsschutz gegenübergeheimdienstlicher Überwachung. Reporter ohne Grenzen hatte die Klage2015 mit der Unterstützung der Berliner Rechtsanwaltskanzlei HÄRTINGeingereicht, weil Journalistinnen und Journalisten immer wieder insVisier von Geheimdiensten geraten, ohne davon überhaupt zu erfahrenoder sich dagegen wehren zu können. Sie werden damit zumunfreiwilligen Informanten des Staates, obwohl sie genau deneigentlich kontrollieren sollen. ROG führte die Klage im eigenenNamen, wollte perspektivisch jedoch stets die Rechte allerBetroffenen stärken.Die Richter in Leipzig erklärten schließlich, dass dem BND dieRechtsgrundlage für den Betrieb von VerAS fehle - und er es daher inZukunft unterlassen müsse, Daten von ROG darin zu verarbeiten(http://ogy.de/20kv). In VerAS fließen Verbindungsdaten aus dermassenhaften Kommunikationsüberwachung des BND ein und werdenmiteinander verknüpft. Der Auslandsgeheimdienst baut mit Hilfe diesersogenannten strategischen Fernmeldeaufklärung sukzessive feinmaschigeNetzwerke auf, obwohl ihm das Gesetz diesen Schritt gar nichterlaubt."BND-Generator" zwingt Geheimdienst zum EinlenkenAuf der Berliner Fachkonferenz re:publica Anfang Mai stelltenChristian Mihr und der Anwalt Christof Elßner in einem Vortragschließlich ein Online-Tool vor, mit dem sich jeder auf das LeipzigerUrteil berufen konnte (http://ogy.de/ny1v). Im"Bitte-Nicht-Durchleuchten-Generator" mussten sie nur ihren Namen undihre Postanschrift angeben, damit der BND ihnen die Herausnahme ausder VerAS-Datenbank bestätigen konnte. Der Generator erzeugte dannautomatisch ein Schreiben, womit der BND im Namen der Personaufgefordert wurde, es künftig zu unterlassen, "Telefonie-Metadatenaus meinen Telekommunikationsverkehren in der Datei VerAS zuspeichern oder zu nutzen." Der BND hatte zehn Tage Zeit, dies zubestätigen.Am elften Tag nach den ersten Anträgen - mittlerweile waren esüber 2000 geworden - schickte der Bundesnachrichtendienst einSchreiben an Reporter ohne Grenzen (http://ogy.de/aroo). Tenor: Manwerde die Anträge nicht alle einzeln bearbeiten. VerAS sei insgesamtumgestellt und könne damit Rechte Einzelner nicht mehr verletzen. DerGeheimdienst erklärte damit verbindlich, dass man die Anforderungendes Urteils umgesetzt habe - nicht nur für diejenigen, die das fürsich beantragen, sondern für den Betrieb insgesamt. Reporter ohneGrenzen informiert alle Nutzerinnen und Nutzer des BND-Generators amDonnerstag (17.05) über diese Entwicklung und nahm das Tool offline.Klagen in Karlsruhe und StraßburgIn zwei weiteren Verfahren geht der juristische Kampf von Reporterohne Grenzen gegen anlasslose Überwachung von Journalistinnen undJournalisten durch den BND unterdessen weiter. Ein Teil derursprünglichen Klage aus dem Jahr 2015, der während des Verfahrens"abgetrennt" worden war, ist mittlerweile beim EuropäischenGerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anhängig(http://ogy.de/d50d). Ende 2017 reichte ROG gemeinsam mit anderenOrganisationen außerdem eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gegendas neue BND-Gesetz ein, das die Überwachung von Journalistinnen undJournalisten ausdrücklich erlaubt (http://ogy.de/2bwd).Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschland auf Platz15 von 180 Staaten. Weitere Informationen über die Lage derJournalisten vor Ort finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/deutschland.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell