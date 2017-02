Urteil: Ministerpräsident Seehofer muss CO2-Wert seines Dienstwagens offenlegen

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe gewinnt Klage gegen denFreistaat Bayern - Verwaltungsgericht München bestätigt den Anspruchgegenüber Spitzenpolitikern auf Herausgabe von Umweltdaten - Urteilist Sieg für die Informationsrechte der BürgerDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor dem VerwaltungsgerichtMünchen einen Sieg für die Informationsrechte der Bürger errungen.Gegenstand des Verfahrens war die Frage, ob Ministerpräsident HorstSeehofer Informationen zum CO2-Ausstoß seines Dienstfahrzeugsherausgeben muss. Die Staatskanzlei lehnt dies mit dem Argument ab,dass Terroristen aus dem CO2-Wert wertvolle Hinweise für einenAnschlag auf den Ministerpräsidenten gewinnen können. Auf Grundlagedes Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) hat das Gerichtden Freistaat Bayern nun dazu verurteilt, Auskunft über den CO2-Wertdes Dienstwagens des Ministerpräsidenten zu geben. In der gestrigen(1.2.2017) mündlichen Verhandlung machte das Gericht deutlich, dasses eine Gefahr für die Sicherheit des Ministerpräsidenten durch dieMitteilung des CO2-Werts nicht erkennen könne. Dies gilt, wie die DUHin der Verhandlung ausführte, erst recht, wenn man den Wert zuvorjedes Jahr mitteilte und erst jetzt Sicherheitsbelange geltend macht.Der Anspruch der DUH auf Auskunft über die CO2-Emissionen ergibtsich aus Artikel 3 Absatz 1 des BayerischenUmweltinformationsgesetzes. "Die CO2-Werte von Dienstautos sindklassische Informationen, auf die jedermann Anspruch nach demUmweltinformationsgesetz hat. Es ist bedauerlich, dass es zurDurchsetzung dieses Anspruchs des Klagewegs bedurfte, das hätte maneinfacher klären können", sagt Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUHvertritt.Seit 2007 fragt die DUH im Rahmen ihrer jährlichenDienstwagenumfrage nach den Umweltdaten der aktuell genutztenDienstwagen deutscher Spitzenpolitiker. Abgefragt werden dieCO2-Emissionen, Höchstgeschwindigkeit, Motorleistung, Baujahr sowieder Name des Fahrzeugtyps. Die Bayerische Staatskanzlei verweigerte2016 erstmals die Angaben. Lediglich die Modellreihe und das Baujahrder beiden genutzten Fahrzeuge von Ministerpräsident Horst Seehoferwurden angegeben. Im April 2016 hat die DUH Klage vor demVerwaltungsgericht München (Aktenzeichen: M 9 K 16.1966) erhoben.Zuvor hatte sie mehrfach um die Herausgabe der Informationen gebeten."Die Aussage, die Daten des Dienstwagens von MinisterpräsidentSeehofer wegen einer Gefährdungslage nicht herausgeben zu können, istscheinheilig und zielt nur darauf ab, zu verschleiern mit welcherKlimaschleuder er unterwegs ist", sagt Jürgen Resch,Bundesgeschäftsführer der DUH. Die Auswertung der Dienstwagenabfrage2016 hatte ergeben, dass besonders der Freistaat Bayern eine Vorliebefür schmutzige, spritschluckende und klimaschädliche Limousinenpflegt. Kein einziges bayerisches Regierungsmitglied hatte im letztenJahr den EU-Klimaschutzwert für Pkw eingehalten (zu den Ergebnissender Umfrage 2016:http://www.duh.de/dienstwagencheck/spitzenpolitiker/)."Wir sind gespannt, ob Horst Seehofer Einsicht zeigt und uns nundie Daten gibt oder ob er in die Berufung geht und mit einerübermotorisierten Luxuskarosse durch den bevorstehendenBundestagswahlkampf brettern wird", so Resch weiter. Politiker übenmit ihrem Dienstwagen eine wichtige Vorbildfunktion für denKlimaschutz aus. Sie sollten daher Vorreiter sein bei der Wahl einesspritsparenden Modells anstatt auf hochmotorisierte Limousinen zusetzen, die mehr dem Schaufahren dienen, als dem Zweck derFortbewegung.Der frühere Ministerpräsident Jürgen Rüttgers inNordrhein-Westfalen war der letzte Politiker, der sich gegenüber derDUH weigerte, Angaben zu seinem Dienstwagen zu machen. Er verlor 2009den Prozess gegen die DUH und wurde zur Offenlegung der CO2-Wertedurch das Verwaltungsgericht Düsseldorf verurteilt.Links: Zu den Ergebnissen der Dienstwagenumfrage unter deutschenSpitzenpolitikern 2016:http://www.duh.de/dienstwagencheck/spitzenpolitiker/Pressemitteilung vom 13.10.2009: Deutsche Umwelthilfe gewinntKlage gegen NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers:http://ots.de/eNIoQPressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger Berlin0171 2435458, klinger@geulen.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.de, www.duh.dewww.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell