Urteil des Landgerichts Arnsberg: Autokredit widerrufbar / Dieselkunde kann VW zurückgeben (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------Zum Ersparnisrechnerhttp://ots.de/n3l2s--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Es ist endlich soweit. Das erste öffentlich gewordene Urteil zumWiderruf von Autokrediten. Während das Verfahren vor dem LandgerichtBerlin große mediale Aufmerksamkeit erfahren hatte (das Urteil sollam 06.12.2017 verkündet werden), ist der erste Durchbruch abseits derÖffentlichkeit im sauerländischen Arnsberg gelungen. Nach demWiderruf einer Autofinanzierung wurde die VW-Bank zur Rückabwicklungdes dazugehörigen Kaufvertrags verurteilt. Der Kunde darf nun seinengebrauchten Diesel zurückgeben.Rechtsanwalt Ruvinskij von der bundesweit tätigen Sozietät KRAUSGHENDLER RUVINSKIJ hält das Urteil für konsequent. "Irgendwannmussten die Dämme ja brechen. Die Fehler insbesondere in denVW-Verträgen sind eklatant. Ich freue mich, dass endlich eine seitgeraumer Zeit von unserer Kanzlei vertretene Auffassung sichgerichtlich durchgesetzt hat. Das Urteil des Landgerichts Ansberg(Az.: I-2 O 45/17) dürfte anderen Gerichten den Weg weisen."Fehlerhafte Widerrufsbelehrung führt zu WiderrufsrechtDer Kläger hatte im Oktober 2014 einen gebrauchten VW Passaterworben. Die Kosten von 36.290 Euro trug er in Höhe von 14.000 EURselbst. Den Restbetrag finanzierte er mittels eines Darlehens derVW-Bank. Dann kam der Abgasskandal. Schnell zeigte sich: Auch derDiesel des Klägers war von der Manipulationssoftware betroffen. Beieiner anwaltlichen Prüfung stellte sich heraus, dass in derWiderrufsbelehrung wichtige Informationen, insbesondere der korrekteHinweis auf das Kündigungsrecht des Kunden, fehlten. Deswegen sei die14-tägige Widerrufsfrist noch nicht angelaufen. Das hat nach derKonzeption des Gesetzes zur Folge, dass ein Widerruf auch zwei Jahrenach Kauf des Autos möglich ist. Die VW-Bank sah das anders undbetrachtete den Widerruf als verfristet.LG Arnsberg gibt VW-Kunden RechtDie Richter gaben dem Kunden Recht. Es bestehe zwar grundsätzlicheine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Mangels korrekterWiderrufsbelehrung sei diese aber nicht in Gang gesetzt worden. DerGrund: Die Bank hatte wichtige Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGBausgelassen. Die Widerrufsfrist fängt erst an zu laufen, wenn diekorrekte Information des Verbrauchers nachgeholt wurde. Imvorliegenden Fall ist dies aber nicht geschehen. Deswegen erkanntedas Gericht auf ein nach wie vor bestehendes Widerrufsrecht.Nicht alle Fragen sind geklärtIn einem Punkt setzte die VW-Bank sich allerdings durch. DasGericht entschied, dass der Kläger eine Nutzungsentschädigung zahlenmuss. Er muss damit praktisch für die gefahrenen Kilometer aufkommen.Was für die meisten Autofahrer nicht sonderlich ins Gewicht fallenwürde, spielte in dem Fall vor dem LG Arnsberg eine gewichtige Rolle.Denn der VW Passat hatte in den drei Jahren seiner Nutzungtatsächlich stolze 400.000 km zurückgelegt. Und damit ungefährzehnmal so viel wie ein durchschnittliches Fahrzeug in dieser Zeit(der Durchschnitt liegt bei 14.000 km pro Jahr). Es geht also nichtnur ums Prinzip, dass die Klägerseite der Wertung vehementwiderspricht. So wird die Sache in Berufung gehen. Das OLG Hamm wirdsich nun mit der Angelegenheit befassen. Die VW-Bank selbst hat sichnoch nicht dazu geäußert, ob sie Berufung einlegen will.Der Widerrufsjoker und seine FunktionsweiseEigentlich ist der Widerrufsjoker ein alter Hut. Bekannt ist eraber aus anderen Bereichen. In den letzten Jahren konnten sich vieleVerbraucher dank fehlerhafter Widerrufsbelehrungen von teurenImmobiliendarlehen lösen und zu Traumkonditionen umschulden. Aucheiner sich nicht rentierenden Lebensversicherung können Verbrauchersich auf diese Weise entledigen.Als Folge des Widerrufs muss der Vertrag rückabgewickelt werden.Die beiderseitig erbrachten Leistungen werden zurückerstattet. Fürden Autokredit bedeutet das: Der Kunde gibt das alte Auto zurück underhält im Gegenzug die von ihm gezahlten Beiträge.Widerruf als Ausweg aus dem AbgasskandalGerade bei Dieselfahrzeugen lohnt sich die Prüfung derWiderrufsmöglichkeit ganz besonders. Ende Februar wirdhöchstrichterlich über mögliche Fahrverbote entschieden. Die erstenFahrzeuge, deren Eigentümer sich weigerten, das umstritteneSoftware-Update aufspielen zu lassen, wurden stillgelegt. DerWiederverkaufswert befindet sich dauerhaft auf Talfahrt und das nichtunbegründet. Ein großes Angebot trifft auf keine Nachfrage. EineSituation, die sich nur weiter zuspitzen wird, sollten dieFahrverbote tatsächlich kommen. Der Widerrufsjoker bietet damit dieattraktive Chance, sein gebrauchtes Fahrzeug loszuwerden, ohnefinanzielle Einbußen zu erleiden.Wer vom Widerruf profitieren kannDie Möglichkeit eines Widerrufs steht allen Verbrauchern offen,die ihren Wagen über die Herstellerbank finanziert haben. Dabei istes völlig unerheblich, ob das Fahrzeug vom Dieselskandal betroffenist oder nicht. Der Widerrufsjoker gilt auch für Benziner. Wer mitdem Gedanken spielt, den Widerrufsjoker zu ziehen, sollte seinenVertrag fundiert prüfen lassen. Diese Prüfung bietet KRAUS GHENDLERRUVINSKIJ kostenfrei an.Mit dem von der Stiftung Warentest vorgestelltenRückabwicklungsrechner der Kanzlei können alle interessiertenAutofahrer herausfinden, ob sich der Widerruf für sie auch dannlohnt, wenn eine Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometergezahlt werden sollte.https://anwalt-kg.de/bankenrecht/widerruf-autokredit/.Die Kanzlei KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ ist auf dem Bereich desWiderrufsrechts eng spezialisiert und konnte beim Widerruf vomImmobiliarkrediten und Lebensversicherungen in den letzten dreiJahren bereits beachtliche Erfolge erzielen.Pressekontakt:Kraus I Ghendler I Ruvinskij RechtsanwälteAachenerstr. 150674 KölnTelefon: 0221 / 6777 00 55Fax: 0221 - 6777 00 59ruvinskij@anwalt-kg.dewww.anwalt-kg.de/bankenrechtOriginal-Content von: Kraus Ghendler Ruvinskij, übermittelt durch news aktuell