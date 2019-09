Urteil: Krankenkassen müssen Kosten für Behandlungspflege in WGs übernehmen / bpa-Mitgliedseinrichtungen unterstützen Versicherte erfolgreich vor Gericht

München (ots) - Das Landessozialgericht in München hatBewohnerinnen und Bewohnern in ambulant betreuten Wohngemeinschaftendas Recht auf eine Kostenübernahme ihrer Behandlungspflege durch dieKassen zugesprochen. Die AOK in Bayern hatte ihren Versicherten dieseLeistungen zu Unrecht vorenthalten, wie die Richter jetztentschieden. Mehrere Pflegebedürftige aus Wohngemeinschaften, die vonprivaten ambulanten Pflegediensten versorgt werden, hatten aufKostenübernahme geklagt. Die im Bundesverband privater Anbietersozialer Dienste e.V. (bpa) organisierten Dienste hatten ihreKlienten aktiv auf dem Weg vor Gericht unterstützt."Damit sind Bewohnerinnen und Bewohner von ambulant betreutenWohngemeinschaften vorläufig vor finanzieller Überforderunggeschützt", sagte der bayerische bpa-Landesvorsitzende Kai A. Kasri."Unsere Mitgliedsunternehmen haben mehrere Versicherte bei ihrenGerichtsverfahren gegen die AOK Bayern erfolgreich unterstützt. Dafürdanke ich ihnen ganz ausdrücklich." Denn das Urteil sei eine guteNachricht für alle rund 2.600 Bewohnerinnen und Bewohner von ambulantbetreuten Wohngemeinschaften in Bayern. "Offenbar sind rund 150Klagen gegen die Krankenkassen anhängig. Auf viele Fälle wird dasjetzt verkündete Urteil übertragbar sein", so Kasri. "In einemnächsten Schritt müssen die Krankenkassen nun endlich verpflichtetwerden, auch die Kosten der Behandlungspflege für Heimbewohnerinnenund Heimbewohner zu übernehmen. Deren Beiträge kassieren dieKrankenkassen schon seit vielen Jahren."Die Klarstellung durch das Landessozialgericht sichere auch diegute Entwicklung dieser Versorgungsform in Bayern, sagt der Leiterder bpa-Landesgeschäftsstelle Joachim Görtz. "Bayern hat dieseambulant betreute Wohnform bereits 2008 eingeführt, seitens derRegierung stets unterstützt und bis heute erfolgreich in der Flächeausgebaut. 363 solcher Wohngemeinschaften sind ein stolzes Ergebnis."Bewohnerinnen und Bewohner müssten sich aber darauf verlassen können,dass die notwendige behandlungspflegerische Versorgung von denKrankenkassen getragen werde. "Wenn ein Pflegebedürftiger eineneigenen Haushalt hat und Miete dafür zahlt, hat er Anspruch aufLeistungen der Krankenversicherung. Verweigern die Krankenkassendiese Leistungen, ist das nun auch nach dem Landessozialgerichtrechtswidrig. Wenn die unzulässige Sparpolitik der Krankenkassendurch Abwälzung von Kosten für die Behandlungspflege auf dieWG-Bewohner erlaubt worden wäre, könnte sich kaum jemand das Leben inder ambulant betreuten WG leisten. Damit würde dieses Erfolgsmodellzunichte gemacht", so Görtz.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.300 in Bayern) die größte Interessenvertretung privater Anbietersozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Joachim Görtz, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 089/890 44 83 20, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell