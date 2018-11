Urteil im Kasseler Bußgeldskandal: Verantwortliche werden noch härter zur Rechenschaft gezogen

Berlin (ots) - Am vergangenen Freitag verschärfte das KasselerLandgericht im Berufungsprozess das am 06.09.2018 gefällte Urteil fürdie Protagonisten der Blitzer-Affäre. Der Rathausmitarbeiter bekameine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten sowie eineGeldstrafe in Höhe von 3000 Euro. Der Firmenchef muss 13.000 Eurozahlen.Der 54-jährige Mitarbeiter der Stadt wurde wegen Falschbeurkundungim Amt verurteilt, der 64-jährige Geschäftsführer einesDienstleisters für Geschwindigkeitsmessungen wegen Beihilfe. Durchdie Weitergabe von bereits unterschriebenen Blankomessprotokollen imJahr 2012 wurde ca. 16.000 Verwarnungen und Bußgeldbescheiden dieBeweisgrundlage entzogen.Doch viele der betroffenen Verkehrsteilnehmer hatten ihr Bußgeldbereits ohne Aussicht auf Rückerstattung bezahlt. Auf diese Weisenahm die Stadt rund 260.000 Euro ein. Der Vorsitzende Richterprangerte die mangelnde Einsicht der Angeklagten an und wies daraufhin, dass diese mit ihrem strafbaren Handeln das Vertrauen derBevölkerung in die Beweiskraft von Blitzermessungen beschädigthätten.Dazu sagt Jan Ginhold als Geschäftsführer der Berliner CodukaGmbH, die ihren Kunden auch als Prozesskostenfinanzierer zu Seitesteht: "Fehler sind in einem Bußgeldverfahren immer möglich. Wie auchdieser Fall in Kassel zeigt, macht es Sinn, Bußgeldvorwürfe stetsüberprüfen zu lassen. Über unseren Online-Service Geblitzt.de ist dassogar kostenfrei möglich. Wichtig ist nur, dass innerhalb von 14Tagen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt wird, da diesersonst rechtskräftig wird."Die Coduka GmbH arbeitet eng zusammen mit zwei großenAnwaltskanzleien, deren Verkehrsrechtsanwälte bundesweit vertretensind. Die Zahlen können sich sehen lassen. Täglich erreicht dasGeblitzt.de-Team eine Flut von Anfragen. 12 % der betreuten Fällewerden eingestellt, bei weiteren 35 % besteht die Möglichkeit einerStrafreduzierung. Und wie finanziert sich das kostenfreieGeschäftsmodell? Durch die Erlöse aus Lizenzen einer selbstentwickelten Software, mit der die Anwälte ihre Fälle deutlicheffizienter bearbeiten können. Somit leistet die Coduka GmbH aufgrunddes Einsatzes von Legal-Tech-Lösungen Pionierarbeit auf dem Gebietder Prozessfinanzierung.Pressekontakt:CODUKA GmbHLeiter Marketing und PRDr. Sven TischerTelefon: 030 / 99 40 43 630E-Mail: presse@coduka.deOriginal-Content von: CODUKA GmbH, übermittelt durch news aktuell