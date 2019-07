Urteil zu HIV im Polizeidienst in Niedersachsen: Ausschluss jetzt bundesweit beenden

Berlin (ots) - Polizei darf HIV-Positive nicht pauschal ablehnen.Deutsche Aidshilfe: Wissenschaftliche Tatsachen gelten bundesweit undauch in der nächsten Instanz.Die Polizei darf HIV-positive Bewerber_innen nicht pauschalablehnen. Das hat gestern das Verwaltungsgericht Hannoverentschieden.Geklagt hatte ein HIV-positiver Mann, der sich Ende 2016 alsPolizeikommissar-Anwärter beworben hatte. Seine Infektion wird, wiebei den allermeisten Menschen mit HIV, erfolgreich behandelt, HIV istbei ihm daher auch nicht mehr übertragbar; in alltäglichenSituationen besteht ohnehin kein Risiko.Dazu erklärt Ulf Kristal vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe(DAH):"Wir freuen uns sehr über dieses Urteil. Es machtunmissverständlich deutlich: Die Benachteiligung HIV-positiverMenschen in Bewerbungsverfahren ist unzulässig, denn es gibt dafürkeinen vernünftigen Grund. Das müssen nun alle Bundesländerakzeptieren und den ungerechtfertigten Ausschluss HIV-positiverMenschen vom Polizeidienst beenden."Das Gericht stellte auf Basis medizinischer Gutachten fest, dassvon dem Mann im Polizeidienst keine Gefahr für andere ausgehen würdeund dass er den Anforderungen des Jobs voraussichtlich bis zumRentenalter gesundheitlich gerecht werden könne.Dazu DAH-Vorstand Kristal:"Nicht von Menschen mit HIV geht Gefahr aus, sondern von falschenVorstellungen bezüglich der Übertragbarkeit und Diskriminierung.Stigmatisierung trägt zu Tabus bei und schreckt viele Menschen vomHIV-Test ab - und damit von einer wirksamen Behandlung."Appell an Niedersachsen: Akzeptieren Sie das Urteil!Das Land Niedersachsen will Berufung einlegen, teilte der Anwaltdes Klägers mit.Ulf Kristal: "Wir fordern das Land Niedersachen auf, dieses Urteiljetzt zu akzeptieren. Auch in der nächsten Instanz geltenwissenschaftliche Tatsachen. Irrationale Übertragungsängste zuschüren, schadet hingegen Menschen mit HIV ebenso wie derHIV-Prävention. Das Verfahrens weiter zu betreiben, würde eine völligfalsche Botschaft vermitteln. Wir appellieren daher eindringlich:Beenden Sie das unwürdige Schauspiel, indem Sie erklären: Wir habenetwas dazugelernt."Bericht auf aidshilfe.de:https://www.aidshilfe.de/meldung/hiv-polizeiDeklaration #positivarbeiten mit Informationen zu HIV imArbeitsleben: https://www.aidshilfe.de/positivarbeitenPressemitteilung der Aidshilfe Niedersachsen vom 17.7.2019:http://ots.de/d3qSbnPressekontakt:Deutsche AidshilfeHolger Wicht, PressesprecherTel. (030) 69 00 87 - 16presse@dah.aidshilfe.dewww.aidshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Hilfe, übermittelt durch news aktuell