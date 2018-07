Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu neuen Züchtungsmethoden ist Rückschritt für Landwirtschaft und Gesellschaft / Fragen des Imports ungeklärt

Bonn (ots) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat heute seinUrteil zur Bewertung von Pflanzen, die mit Hilfe neuerMutageneseverfahren wie dem Genome Editing entwickelt wurden,veröffentlicht. Unabhängig von der Art der Veränderung stuft dasGericht Pflanzen aus Mutagenese pauschal als gentechnisch veränderteOrganismen (GVO) ein. Danach folgt der EuGH einer reinprozessbezogenen Betrachtung und lässt das entstandene Produkt außerAcht. "Der EuGH ignoriert mit seinem Urteil die wissenschaftlicheBewertung der Experten europäischer und nationaler Behörden, nach derPflanzen, die sich nicht von klassisch gezüchteten unterscheiden,nicht als GVO einzustufen sind", kritisiert Stephanie Franck,Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP)die Entscheidung des Gerichts.Der BDP sieht in dem Urteil eine deutliche Abkehr von Innovationenund Fortschritt in der Landwirtschaft. Dies ist umso bedenklicher,als entsprechende Produkte in anderen Ländern bereits ohneRegulierungsauflagen in den Markt kommen. Mit Blick auf die langeTradition und Erfahrung der Pflanzenzüchtung sind die Züchterüberzeugt, dass Pflanzen, die mit Hilfe neuer Züchtungsmethodenentwickelt wurden, nicht den Regulierungsanforderungen desGentechnikrechts unterliegen sollten, wenn sie auch auf natürlicheWeise oder durch die Anwendung lang anerkannter klassischerZüchtungsmethoden hätten entstehen können.Offen bleiben die möglichen Auswirkungen auf den weltweitenHandel. Konkret stellt sich die Frage, wie künftig mitImportprodukten aus dem Ausland umgegangen wird, die unter Anwendungder neuen Züchtungsmethoden entstanden sind. "Wir appellieren an diepolitischen Entscheidungsträger, verlässliche Standards für Importezu schaffen", erklärt Franck.Zum Hintergrund:Angestoßen durch die Klage französischer Umweltverbände gegen dienationale Umsetzung der EU-weiten Gentechnikgesetzgebung hatte deroberste Gerichtshof Frankreichs den EuGH im Oktober 2016 mit einemVorabentscheidungsverfahren zur Bewertung neuer Mutageneseverfahrenbeauftragt. Im Fokus stand vor allem die Frage, ob Pflanzen, die mitHilfe gezielter Mutagenese entwickelt wurden, der Definition eines"gentechnisch veränderten Organismus" unterliegen und entsprechend zuregulieren sind. Dies wurde nun durch den EuGH bestätigt, obwohl derzuständige Generalanwalt in seiner Stellungnahme im Januar 2018 füreine differenzierte Betrachtung so erzeugter Pflanzen plädiert undeine generelle Einstufung als GVO zurückgewiesen hatte.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e. V.Ulrike Amoruso-EickhornKaufmannstraße 71-73, 53115 BonnTel. 02 28/9 85 81-17, Fax -19, ulrike.amoruso@bdp-online.dewww.bdp-online.de; www.diepflanzenzuechter.deFacebook: www.facebook.com/diepflanzenzuechter.deTwitter: www.twitter.com/DialogBDPOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP), übermittelt durch news aktuell