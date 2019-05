Urteil des EuGH zu einer systematischen Arbeitszeiterfassung bedeutet noch mehr Bürokratie und Kosten

Stuttgart (ots) - Anlässlich des in dieser Woche verkündetenUrteils des EuGH zur Arbeitszeit und deren Erfassung äußerte sichCarola Wolle, wirtschaftspolitische Sprecherin der StuttgarterAfD-Fraktion, wie folgt: "Die systematische Erfassung der gesamtenArbeitszeit aller Arbeitnehmer in allen EU-Mitgliedsstaaten stellteinen noch gar nicht absehbar hohen Aufwand an Zeit und vor allemKosten dar, die der Wirtschaft hierdurch entstehen werden. Es wirdzwar damit argumentiert, dass nur hierdurch die im EU-Rechtzugesicherten Arbeitnehmerrechte geschützt werden können, aber derAufwand an Kosten durch dieses bereits jetzt erkennbareBürokratie-Monster wird früher oder später Arbeitsplätze kosten, wennbeispielsweise kleine Unternehmen hierdurch bisher nicht gekannteKosten für neue Zeiterfassungsgeräte oder entsprechende Softwareentstehen", so Wolle.Bisherige Plicht der Überstunden-Erfassung als nicht ausreichenderachtetGeklagt hatte in dieser Sache eine spanische Gewerkschaft gegenden spanischen Ableger der Deutschen Bank. Dieses Urteil führt nundazu, dass selbst die Beantwortung von E-Mails von unterwegs odereventuell zu Hause als Arbeitszeit verbucht werden muss. "Es stelltsich nun die Frage, wie die jetzt erforderlicheArbeitszeitdokumentationspflicht insbesondere bei Heimarbeitsplätzenumgesetzt werden soll. Führt beispielsweise eine Unterhaltung mit demeigenen Kind zu einer Arbeitsunterbrechung und somit zurAufzeichnungspflicht einer entsprechenden Arbeitsunterbrechung? Diesstellt auch für die Arbeitnehmer einen deutlich erhöhtenArbeitsaufwand und Dokumentationszwang dar, auch wenn es auf demersten Blick vielleicht dazu dienen sollte, dass Arbeitszeit auchkorrekt erfasst werde und die Höchstarbeitszeit pro Tag nichtüberschritten werde. Die Verhältnismäßigkeit von Anspruch undWirklichkeit dieses Urteils lässt hier sehr zu wünschen übrig."EU-Gericht macht Arbeitszeitsysteme zur VerpflichtungDie vom EuGH formulierte Vorgabe gelte nun für alleEU-Mitgliedsstaaten. Sollte diese Verpflichtung nicht umgesetztwerden, so würde gegen eine ganze Reihe von EU-Verordnungen und derenRichtlinien verstoßen. "Es ist schon erstaunlich, dass bei einermöglichen Nicht-Umsetzung zum Beispiel gegen dieEU-Arbeitszeitrichtlinie verstoßen wird, es vor dem Urteil jedochanscheinend keine rechtlichen Probleme oder Bedenken gab. Für michliegt diese Urteil jenseits jeglicher Vernunft undVerhältnismäßigkeit und wird sicher keine Arbeitsplätze sichern oderschaffen, sondern nur noch weitere Kosten für unsere Firmen imAllgemeinen und unseren Mittelstand im Besonderen", so Wolleabschließend.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell