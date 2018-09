Urteil des Bundesozialgerichts: Gute Schlaganfall-Versorgung in Gefahr? (FOTO)

Gütersloh (ots) -Medizinische Fachgesellschaften, Krankenhäuser und ihre Verbändeschlagen Alarm: ein Urteil des Bundessozialgerichts gefährdet nachihrer Auffassung die Versorgung von Schlaganfall-Patienten inDeutschland. Auch die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe sorgtsich, dass die aktuelle Auseinandersetzung zu einer Entwicklungführen könnte, die am Ende Menschenleben kostet.Die Materie ist komplex und hat eine lange Vorgeschichte. DieDeutsche Schlaganfall-Hilfe feiert in diesem Jahr ihr 25jährigesJubiläum. In dieser Zeit hat sich in Deutschland die Sterblichkeitnach Schlaganfall fast halbiert. Es sind vor allem zweiEntwicklungen, die nach Ansicht der Stiftung dafür verantwortlichsind: zum einen hat die unermüdliche Aufklärungsarbeit dazu geführt,dass viel mehr Menschen einen Schlaganfall erkennen und rechtzeitigin die Klinik kommen. Zum anderen verfügt Deutschland heute über einehervorragende Akut-Versorgung.Stroke Units sind ein Erfolgskonzept1994 eröffnete in Essen die erste Stroke Unit Deutschlands. DasKonzept dieser Schlaganfall-Spezialstationen hat sich in den Jahrendanach weltweit durchgesetzt. Bis heute hat die Stiftung DeutscheSchlaganfall-Hilfe gemeinsam mit der wissenschaftlichenFachgesellschaft, der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft, bundesweit320 dieser Stroke Units zertifiziert. Die Stationen zeichnen sich ausdurch besonders qualifiziertes Personal und apparative Ausstattungenwie CT oder MRT. Beides - kompetentes Personal und adäquate Technik -müssen quasi rund um die Uhr verfügbar sein.Unterschieden werden bei der Zertifizierung zweiVersorgungsstufen. Regionale Stroke Units sind angemessenausgestattet für die Diagnostik und die Behandlung der überwiegendenZahl von Patienten. Überregionale Stroke Units verfügen darüberhinaus über zusätzliche Behandlungsoptionen in einer Neuroradiologieoder Neurochirurgie, die für weniger als zehn Prozent der Patientenbenötigt werden. Stellen Ärzte in einer regionalen Einheit dieNotwendigkeit eines solchen Eingriffes fest, verlegen sie denPatienten umgehend in das nächstgelegene größereSchlaganfall-Zentrum.Abkehr von der alten RegelungDieses Modell hat sich in Deutschland über viele Jahre bewährt undhat zuletzt auch in Europa Standards gesetzt. Für die Behandlung vonSchlaganfall-Patienten werden regionale Stroke Units im Rahmen einerso genannten OPS-Komplexbehandlung besonders vergütet. Gekoppelt istdiese Vergütung an bestimmte Leistungskriterien. Unter anderem müssendie Stationen Patienten innerhalb von 30 Minuten in einüberregionales Zentrum verlegen können. Dabei zählt - so wurde esbisher gehandhabt - die Zeit zwischen Beginn und Ende desRettungstransportes im Krankenwagen oder Hubschrauber.Das Bundessozialgericht Kassel hat diese Regelung mit einem Urteilvom 19. Juni 2018 nun in Frage gestellt. Nach Ansicht des Gerichtsmüsse sich die 30-Minuten-Regel auf die Zeit von der Entscheidung zurVerlegung bis zur Weiterbehandlung in der annehmenden Klinikbeziehen. Eine Frist, so sagen Mediziner und Krankenhausbetreiber,die nicht einmal in Ballungsgebieten einzuhalten sei. Zudem gebe eskeine wissenschaftlichen Studien, die eine solche Auslegungrechtfertigten.Vergütungen der Krankenhäuser gekürztKrankenkassen berufen sich nun auf dieses Urteil und beginnen,Krankenhäusern ihre Vergütung deutlich zu kürzen und darüber hinausRückforderungen für vergangene Jahre zu stellen. Unmittelbar Alarmgeschlagen haben die Deutsche Gesellschaft für Neurologie und dieDeutsche Schlaganfall-Gesellschaft sowie die DeutscheKrankenhausgesellschaft. Auch Landesministerien (Rheinland-Pfalz,Baden Württemberg) haben einen dringenden Handlungsbedarf deutlichgemacht und erhoffen sich eine Lösung aus demBundesgesundheitsministerium.Mit der deutlich gekürzten Vergütung für die regionalen StrokeUnits ist nach Ansicht der Kliniken die Behandlung nicht mehrfinanzierbar. Zumal diese Vergütung nicht nur für die kleine Anzahlvon Fällen, die tatsächlich eine Verlegung erfordern, gekürzt werdensoll, sondern pauschal für alle Schlaganfall-Patienten. Imschlimmsten Fall könnten von den aktuell 320 zertifizierten StrokeUnits in Deutschland nur etwa 50 die geforderten Kriterien erfüllen.Denn nicht einmal sämtliche überregionale Stroke Units verfügen übereine neurochirurgische Abteilung im Haus und sind mitunter aufVerlegungen angewiesen. Die anderen Kliniken, so warnen Mediziner undKrankenhausbetreiber, könnten sich aus der hoch qualifiziertenSchlaganfall-Versorgung zurückziehen.Dialog dringend notwendigWas wäre die Folge? Viele Studien haben die hohe Wirksamkeit einerBehandlung auf der Stroke Unit belegt. Deutlich mehr Patientenüberleben einen Schlaganfall und erleiden seltener schwereBehinderungen. In Hessen hat sich eine Arbeitsgruppe von Neurologengebildet, die auf Basis von Studien berechnen will, wie vieleMenschen zusätzlich an einem Schlaganfall versterben oder in derFolge schwer behindert sein könnten, wenn sich dieVersorgungslandschaft wie befürchtet verändert."Wir teilen die Sorgen vieler Kliniken, weil wir nicht nur in denBallungszentren, sondern auch im ländlichen Raum eine guteAkutversorgung benötigen", sagt Dr. Michael Brinkmeier,Vorstandvorsitzender der Deutschen Schlaganfall-Hilfe. Die Stiftungversteht sich als Fürsprecher der Patienten. "Nicht nachvollziehbarist für uns, warum ein bewährtes und erfolgreiches System jetzt durchbürokratische Spitzfindigkeiten in Frage gestellt werden soll. Damitkann eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die zur ernsthaftenGefährdung von Patienten führt." Brinkmeier ruft alle Beteiligtenauf, in den Dialog zu treten und zeitnah zu pragmatischen Lösungen zukommen, die eine gute Versorgung der Patienten auch in der Flächegewährleisten.Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeSchulstraße 22, 33111 GüterslohMario LeislePresssesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell