Sie ist Verteidigungsministerin und siebenfacheMutter: Ursula von der Leyen hat alle Hände voll zu tun. Im Interviewmit Closer (EVT 19.9.) spricht sie über die Vorzüge des Alterns undwas sich für sie und ihren Mann änderte, seitdem alle Kinderausgezogen sind."Es ist etwas sehr Kostbares, plötzlich wieder Zeit zu zweit zuentdecken", so Ursula von der Leyen. "Heute können wir wiedergemeinsam frühstücken oder Abendbrot essen, ohne ständig von einemder Kinder unterbrochen zu werden. Wir haben Zeit füreinander undmüssen nicht dafür sorgen, dass sieben andere kleine Personenbeschäftigt sind. Wir können heute wieder viele Dinge gemeinsam tun,die über Jahre einfach nicht möglich waren - beispielsweise gemeinsamein Konzert besuchen. Es war in Ordnung, wegen der Kinderzurückzustecken, aber jetzt ist es auch schön, dass es wieder andersist."Viele ihrer Freundinnen in ihrem Alter sind bereits Großmütter,erzählt von der Leyen. Auch für die Verteidigungsministerin sindEnkel schon ein Thema. "Natürlich freue ich mich sehr darauf! Ichsehe die Begeisterung, die meine Freundinnen entwickeln. Aber jetztmüssen die Kinder erst einmal durch ihre Ausbildung - sie können sichruhig noch etwas Zeit lassen", sagt sie und lacht.Am 8. Oktober feiert sie ihren 60. Geburtstag. Angst davor hat diePolitikerin nicht. Ursula von der Leyen sagt: "Ich empfinde die Zahlals weniger bedrohlich, als ich in den vergangenen Jahren immergedacht habe. Mit 50 ging es mir allerdings genauso. Die Schwelle istwohl leichter zu nehmen - das ist das Nette daran. Ich merke, dassich mir des Lebens bewusster werde. Ich fühle, dass meine Lebenszeitnicht mehr unendlich ist. Ich denke mehr über die wichtigen Dinge desLebens nach, die mich mit ins Alter begleiten werden."