"Ursachen für fehlende Sicherstellung in der Pflege zu Hause aufgedeckt" / bpa-Präsident Bernd Meurer begrüßt den Vorstoß des Pflegebevollmächtigten zur Refinanzierung

Berlin (ots) - Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)begrüßt den Vorstoß des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, die Ursachender fehlenden Sicherstellung der ambulanten Pflege anzugehen und die Abwanderungder Plegekräfte in den Krankenhausbereich zu stoppen. Dringender Handlungsbedarfbesteht demnach darin, Verhandlungen auf Augenhöhe mit den Kassen zuermöglichen, damit höhere Löhne für die Pflegekräfte zukünftig ausreichendrefinanziert werden.bpa-Präsident Bernd Meurer: "Endlich redet die Politik mal Klartext bei denUrsachen für die fehlende Sicherstellung der Pflege. Staatssekretär AndreasWesterfellhaus trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er feststellt, dass vielePflegedienste ihre Mitarbeiter gern besser bezahlen würden, die Löhne aber nichtrefinanziert bekommen."Nur Pflegedienste, die anständige Löhne bezahlen, können ihre Mitarbeiter haltenoder neue Mitarbeiter gewinnen. "Das sieht der bpa genauso wie derPflegebevollmächtigte und fordert deshalb schon seit langem angemessene Preisefür Pflegeleistungen. Doch in vielen Fällen verweigern sich die Kassen einerdringend erforderlichen Refinanzierung im Interesse der Pflegekräfte. Und amEnde schiebt man die Schuld den Pflegedienstanbietern in die Schuhe undbehauptet, sie würden schlecht bezahlen und dafür lieber Renditen einstreichen.Das geht allerdings komplett an der Wirklichkeit vorbei", sagt Meurer. "VielePflegedienste kommen gerade so über die Runden und wer nicht gut bezahlt, stehtsehr schnell ohne Mitarbeiter da."Preisverhandlungen auf Augenhöhe wie sie der Pflegebevollmächtigte vorschlage,seien dringend erforderlich und deshalb umgehend inklusive der Existenzsicherungder Pflegeeinrichtungen umzusetzen. Meurer: "Während zigtausend Pflegebedürftigenicht professionell versorgt werden können, weil die Pflegekräfte dafür fehlen,müssen wir noch darum betteln, dass die Leistungen angemessen vergütet werden."Dabei sei zu beachten, dass eine Vereinfachung der Entgeltverhandlungen sichnicht auf die ambulante Versorgung beschränken darf. In der ambulanten wie inder stationären Pflege haben wir die absurde Situation, dass die Akzeptanz derErgebnisse in denjenigen Bundesländern am schlechtesten ist, in denen dieKostenträger den höchsten Verhandlungsaufwand durchsetzen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder-und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitgliederdes bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerischeInfrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Uwe Dolderer, Leiter bpa-Verbandskommunikation, Tel.:030/30 87 88 60, www.bpa.de