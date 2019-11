Ursache für US-Lungenerkrankungen geklärt - Zurück zu den Fakten

Berlin (ots) - Es ist ein illegaler Zusatzstoff vom Schwarzmarkt - nicht dieE-Zigarette. Die US-Gesundheitsbehörde Centers of Disease Control (CDC) hateinen Durchbruch bei der Klärung der Ursache für die Erkrankungen und Todesfällein den USA erzielt. Im Hauptfokus steht der Zusatzstoff Vitamin-E-Acetat, derillegalen und mit Drogen versetzten Produkten (E-Joints) beigemischt wurde. 86Prozent der Betroffenen in den USA haben bereits zugegeben, diese Form derE-Joints genutzt zu haben.[1]Dustin Dahlmann, Vorsitzender des BfTG, fordert die Rückkehr zu den Fakten:"Seit Monaten wird die handelsübliche E-Zigarette zu Unrecht mit den Vorfällenin den USA in Verbindung gebracht. Genauso lange weisen wir darauf hin, dass eskeinen Zusammenhang gibt und dass es sich um illegalen Drogenkonsum mit E-Jointshandelt. Nach der Klarstellung durch die CDC sollte es nun endlich wieder um dasunbestrittene Potenzial der elektrischen Zigarette für den Tabakstopp und damitfür die öffentliche Gesundheit gehen."10 Fakten zur E-Zigarette1. E-Zigaretten sind beim Tabakstopp doppelt so erfolgreich wieNikotinersatzprodukte.[2]2. E-Zigaretten sind laut der Gesundheitsbehörde Public HealthEngland um 95% weniger schädlich als Tabak.[3]3. Das Krebsrisiko von elektrischen Zigaretten liegt 99,5 Prozentunter dem von Tabakzigaretten (Public Health England).4. Kein erhöhtes Risiko durch E-Zigaretten für Herzinfarkte oderkoronare Herzkrankheiten.[4]5. Langzeitstudie über 3,5 Jahre: Keine Nachweise fürLungenschädigungen durch E-Zigaretten in den physiologischen,klinischen oder Entzündungen betreffenden Messungen. KeineVeränderungen bei Blutdruck oder Herzfrequenz.[5]6. E-Zigarette kann Rauchern mit Asthma helfen, ihrenZigarettenkonsum zu reduzieren oder abstinent zu bleiben undsomit die Belastung durch rauchbedingte Asthma-Symptome zureduzieren.[6]7. Nur ein Drittel der deutschen Bevölkerung kennt die Fakten zurgeringeren Schädlichkeit der E-Zigarette im Vergleich zumTabakkonsum.[7]8. 99 Prozent der Dampfer sind Ex-Raucher.[8]9. Das Einstiegsalter bei E-Zigaretten in Deutschland liegt beietwa 31 Jahren.[9]10. Regelmäßige Nutzung von E-Zigaretten durch Jugendliche inDeutschland liegt bei 0,9 Prozent.[10]Große Chance durch AufklärungWorld Health Organization: "Tabak tötet jedes Jahr mehr als 8 MillionenMenschen. Mehr als 7 Millionen dieser Todesfälle sind auf den direktenTabakkonsum zurückzuführen." Rund 1,2 Millionen Nichtraucher sterben jährlichdurch Passivrauch.[11]"Es geht um die Aufklärung von Rauchern in Deutschland, dass E-Zigaretten einedeutlich risikoärmere Alternative zum Tabakkonsum sind. In Großbritannien undanderen europäischen Ländern wird dies von staatlicher Seite deutlich besserkommuniziert als in Deutschland. [12] Folge: In UK ist die Raucherquote unddamit die Zahl der rauchbedingten Erkrankungen deutlich gesunken. Das muss einVorbild für die deutsche Gesundheitspolitik sein", sagt Dustin Dahlmann.Quellen:[1] Centers of Disease Control, 15.10.2019 Link:https://bit.ly/2XbiGjI[2] A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-ReplacementTherapy, 2019 Link: https://bit.ly/3700A8w[3] Public Health England Evidence review, 2018 Link:https://bit.ly/32KtsP7[4] "Is e-cigarette use associated with coronary heart disease andmyocardial infarction? Insights from the 2016 and 2017 NationalHealth Interview Surveys", Therapeutic Advances in Chronic Disease,2019 Link: https://bit.ly/32A14Pq[5] Health impact of E-cigarettes: a prospective 3.5-year study ofregular daily users who have never smoked, 2017 Link:https://go.nature.com/33DWsck[6] Effect of smoking abstinence and reduction in asthmatic smokersswitching to electronic cigarettes: evidence for harm reversal, 2014Link: https://bit.ly/34RdkfY[7] E-Zigaretten: Einschätzung von Gesundheitsgefahren und Nutzungzur Tabakentwöhnung, 2018 Link: https://bit.ly/2qJldp6[8] ZIS: Konsumgewohnheiten, 2016, Bundesgesundheitsministerium Link:https://bit.ly/2rCQ9rt[9] IFT: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey, 2015, 2017Link: https://bit.ly/2KgeeL7[10] Nutzung von Tabak und E-Zigaretten sowie Methoden zurTabakentwöhnung in Deutschland, 2018 Link: https://bit.ly/2NDGCZO[11] Factsheet Tobacco, World Health Organization, 2019 Link:https://bit.ly/2X5u4O1[12] Internationale Gesundheitsaufklärung zur E-Zigarette, BfTG, 2019Link: https://bit.ly/2q9cgFBPressekontakt:Bündnis für Tabakfreien Genuss e.V.Vorsitzender: Dustin DahlmannPressesprecher: Philip DrögemüllerTelefon: +49 (0) 30 209 240 80E-Mail: presse@bftg.orgWeb: www.tabakfreiergenuss.orgOriginal-Content von: Bündnis für Tabakfreien Genuss (BfTG) e.V., übermittelt durch news aktuell