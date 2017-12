Ursache für IT-Probleme am Frankfurter Flughafen gefunden

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Grund für IT-Probleme am Frankfurter Flughafen ist gefunden.



Der Fehler sei lokalisiert und das System sollte "in absehbarer Zeit" wieder laufen, sagte ein Sprecher des Flughafen-Managements am Freitagmorgen. "Es war ein kleiner Fehler im System mit großer Wirkung." Die technischen Probleme begannen demnach in der Nacht zum Freitag. Betroffen waren unter anderem Anzeigetafeln und die Vorfeldkontrolle. Die Abfertigung der Flugzeuge habe sich teils verzögert. Es kam zu Verspätungen. Ein Zusammenhang mit dem Streik der Ryanair-Piloten gab es nicht./cam/DP/zb