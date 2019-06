UroGen Pharma: Was steht jetzt noch aus?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie UroGen Pharma, die im Segment "Biotechnologie" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.06.2019, 00:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 34,55 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für UroGen Pharma entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die UroGen Pharma-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (62,6 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 81,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,55 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält UroGen Pharma eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 85,61 liegt UroGen Pharma über dem Branchendurchschnitt (61 Prozent). Die Branche "Biotechnologie" weist einen Wert von 53,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben UroGen Pharma auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um UroGen Pharma in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass UroGen Pharma hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.