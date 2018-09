Urner Kantonalbank ernennt Hanspeter Furger zum Geschäftsleitungsmitglied

Altdorf (awp) - In der Geschäftsleitung der Urner Kantonalbank (UKB) kommt es zu einer Veränderung. Hanspeter Furger, Leiter Verarbeitung, ist zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt worden. Dagegen verlässt Claudio Deplazes, Leiter Geschäftseinheit Markt und Mitglied der Geschäftsleitung die Bank per Ende September 2018, wie das Institut am Dienstag mitteilte.

Die Trennung von Deplazes erfolge in gegenseitigem Einvernehmen aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen, hiess

