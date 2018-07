Urlaubszeit-Reisezeit: Fast ein Drittel aller Deutschen verzichtet laut E.ON-Umfrage auf Flugreisen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -Mit dem Start der Sommerferien beginnt für viele Deutsche dieschönste Zeit des Jahres: Die Urlaubzeit! Insgesamt gaben dieDeutschen im vergangenen Jahr laut Statista etwa 73,4 Milliarden Eurofür ihre Urlaubsreisen aus. Nach den Chinesen gehören sie zu denReiseweltmeistern. Sind aber teure Flugreisen, die mit derAusschüttung von CO2 verbunden sind, tatsächlich noch angesagt?Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag desEnergieanbieters E.ON verzichten 29 Prozent der Deutschen dieses Jahrauf Flugreisen. Im Fokus steht dabei der Schutz der Umwelt.Insbesondere die Rheinland-Pfälzer, Saarländer und Hessen sind ganzvorne mit dabei: Hier verzichten jeweils 34 Prozent auf Flugreisen.Die größten Anhänger von Flugreisen finden sich im OstenDeutschlands: Nur knapp ein Viertel (23 Prozent) der Urlauber ausThüringen und Sachsen- Anhalt gaben an, auf Flugreisen verzichten zuwollen.Bei der Umfrage wurde unter anderem auch danach gefragt, mitwelchen Verhaltensweisen die Deutschen die Umwelt noch schützen. Ganzan erster Stelle steht übrigens aktives Stromsparen, zum Beispieldurch energieeffiziente Geräte oder Licht ausschalten: Drei Viertelaller Deutschen spart so Energie. Das geht übrigens auch gut imUrlaub durch drei ganz einfache Maßnahmen: Den Kühlschrank währenddes Urlaubs ausschalten und abtauen lassen. Das spart nicht nurEnergie während der Abwesenheit, sondern auch nach der erneutenInbetriebnahme. Denn sowohl Kühl- als auch Gefrierschrank verbrauchenweniger, wenn durch das Abtauen eventuell vorhandene Eisrückständeentfernt werden. Ein weiterer Tipp: Alle Geräte (auch die aufStandy-By) ausschalten. Fernseher, DVD-Player, Sat-Receiver oderComputer laufen oft munter auf Stand-by weiter, so lange sich dasKabel in der Steckdose befindet. Gleiches gilt für Notebooks,Radiowecker, Deckenfluter oder Akkuladegeräte, die ein separatesNetzteil haben. Bevor es in die Ferne geht, lohnt sich also einRundgang durch die Wohnung, bei dem man den Stecker zieht oder dieSteckerleiste ausschaltet.Außerdem sollte man unbedingt den Boiler in Küche und Badabschalten. So lässt sich während eines dreiwöchigen Urlaubs dieUrlaubskasse um bis zu 50 Euro aufbessern.