Urlaubsstudie: Eltern bezahlen auch für ihre erwachsenen Kinder noch den Urlaub (FOTO)

Eschborn (ots) -Urlaub mit den Eltern ist nur was für Kinder? Laut einer aktuellenUntersuchung von Enterprise Rent-A-Car trifft das auf eine Vielzahlder Deutschen nicht zu: Auch die meisten jungen und viele älteredeutsche Erwachsene fahren noch mit ihren Eltern in den Urlaub undprofitieren finanziell vom "Reisebüro Mama & Papa". Grundlage derUntersuchung des international führenden Autovermieters ist eineBefragung von 2.878 erwachsenen Deutschen.Demnach sind zwei Drittel (67%) der jungen Erwachsenen zwischen 18und 24 Jahren im vergangenen Jahr mit ihren Eltern in den Urlaubgefahren, wobei die Eltern in 83 Prozent der Fälle einen Teil derKosten für ihre erwachsenen Kinder getragen haben. In der Regel sinddas die Flüge (63%), die Unterkunft (60%) oder die Mahlzeiten (46%).Es sind jedoch nicht nur die jungen Erwachsenen, die mit ihrenEltern in den Urlaub fahren und im Hinblick auf die Kosten davonprofitieren: 61 Prozent der 25- bis 34-Jährigen, 47 Prozent der 35-bis 44-Jährigen, 27 Prozent der 45- bis 54-Jährigen und 17 Prozentder 55- bis 64-Jährigen waren im letzten Jahr mit den Eltern,Schwiegereltern oder Eltern der Partnerin/des Partners auf Reisen.Über alle Altersgruppen hinweg waren mehr als ein Drittel (35%) derdeutschen Erwachsenen mit ihren Eltern im Urlaub und drei Viertel(75%) der älteren Generation haben sich an den Kosten beteiligt.Während jeder fünfte Erwachsene (20%) angibt, dass die finanzielleUnterstützung ein Vorteil des gemeinsamen Urlaubs mit den Eltern ist,sind es weniger als zehn Prozent (9%), die hauptsächlich deswegen mitder älteren Generation in den Urlaub fahren. Elf Prozent derBefragten geben jedoch an, dass sie mit den Eltern eine Art vonUrlaub machen können, den sie sich sonst nicht leisten könnten.Ein weitaus wichtigerer Beweggrund, mit den Eltern in den Urlaubzu fahren, ist für die meisten Deutschen (62%), gemeinsame Zeit mitihnen zu verbringen. 42 Prozent der Befragten halten den gemeinsamenUrlaub für eine gute Möglichkeit, ihren Eltern/Schwiegereltern etwaszurückzugeben. 29 Prozent wollen ihren Eltern mit dem gemeinsamenUrlaub eine Auszeit gönnen, die sie sonst nicht hätten. Fast einViertel (23%) der Befragten möchte Großeltern und Enkelkindern mehrZeit miteinander ermöglichen.Fast alle der befragten Deutschen, die mit ihren Eltern oderSchwiegereltern im Urlaub waren, würden das wieder machen (94%) -allerdings nicht jeden Urlaub, wie zwei Drittel bestätigen (66%).Das gemeinsame Verreisen hat aber nicht nur Vorteile: Acht vonzehn (80%) Erwachsenen, die mit ihren Eltern oder Schwiegereltern imUrlaub waren, geben an, dass es mindestens einen Nachteil gibt - diegrößten sind, alle Wünsche von Familienmitgliedern unter einen Hut zubringen (42%), der Mangel an Privatsphäre (34%) und dafür zu sorgen,dass alle Generationen gut miteinander auskommen (20%).Niels Rathsmann, Mitglied der Geschäftsleitung von EnterpriseRent-A-Car in Deutschland, sagt: "Es ist wirklich erstaunlich, wieviele Deutsche auch im Erwachsenenalter noch mit ihren Eltern in denUrlaub fahren. Als Familienunternehmen freut es uns natürlich zusehen, dass der Familienfaktor im Urlaub eine große Rolle spielt. Espasst aber auch zu unserer Beobachtung, dass es in den Sommermonateneine viel höhere Nachfrage nach größeren Fahrzeugen und Vans gibt, dasie eine gute Möglichkeit für Familien sind, im Urlaub mobil zu sein.Wir empfehlen allen Familien, ihren Autovermieter zu fragen, was dierichtige Wahl ist, um zu einem optimalen Urlaubserlebnis beizutragen.Wenn zum Beispiel nicht immer alle Reisenden alle Aktivitätengemeinsam unternehmen wollen, kann es durchaus sinnvoll sein, zweikleinere Autos anstatt eines großen zu mieten."Weitere Tipps von Enterprise zum Autofahren im Ausland gibt esunter https://www.enterprise.de/de/ueber-uns/driving-abroad.htmlÜber die Studie:Die Studie wurde im Juni 2018 vom MarktforschungsunternehmenOpinium Research im Auftrag von Enterprise Rent-A-Car durchgeführt.Ausgewertet wurden die Aussagen von 2.878 Teilnehmern über 18 Jahrenaus Deutschland. International haben insgesamt 11.883 Erwachsene ausDeutschland, Großbritannien, Irland, Spanien und Frankreich an derUmfrage teilgenommen. 