Urlaubsreif? Mit diesen fünf Lifehacks schafft ihr euch eine kleine Auszeit im Alltag (FOTO)

Bremen (ots) - Die Sonne hat sich schon tagelang nicht mehr blicken lassen, aufdem Schreibtisch stapeln sich die unerledigten Aufgaben und der Schädel brummt?Kein Wunder, dass der Kopf jetzt häufiger in die Ferne schweift und sich nacheiner Auszeit sehnt. Doch ist ein langer Urlaub aktuell einfach nicht drin, seies aus Zeit- oder Budgetgründen? Mit kleinen Tipps und Tricks könnt ihr esdennoch schaffen, für kurze Zeit richtiges Urlaubsfeeling entstehen zu lassen,ohne dafür in den Flieger steigen zu müssen.1. Die Ohren verwöhnenWir alle verbinden Musik mit Erinnerungen: an den ersten Kuss, die wildenPartyzeiten oder eben diesen Traumurlaub im vergangenen Jahr. Mit der richtigenPlaylist können wir uns ganz einfach zurück an den Strand oder auf die Skihüttebeamen. Und das nahezu immer und überall - ob zuhause auf der Couch, im Auto aufdem Weg zur Arbeit oder sogar beim Putzen. Mit Samba-Rhythmen aus demvergangenen Sommerurlaub oder den neuesten Après-Ski-Hits wischt es sich dochgleich viel spaßiger durch die Bude!2. Mikroabenteuer: Auszeit mitten im GroßstadtdschungelAlpenfeeling mitten in der Stadt? Das ist dank einer außergewöhnlichen Aktionjetzt möglich. Anlässlich der neuen Kampagne "Entdecke die echten Kühe vonMilka" stellt Milka die wichtigsten Protagonistinnen in den Mittelpunkt: Gerda,Katja, Lola, Moocha und Marisa gehören zu den Kühen, die die Alpenmilch für diezarte Milka Alpenmilch Schokolade liefern. Ihnen zu Ehren wurden fünf Zimmer indrei großen Hotels in den Städten Hamburg, Berlin und Düsseldorf eingerichtet,die von ihren einzigartigen Charakteren inspiriert wurden. Vom verspieltenZimmer ("Gerda") bis hin zum pastellfarbenen Mädchentraum ("Moocha"): In diesenRäumen kommt garantiert alpines Flair auf! Klicke aufhttps://www.milka.de/marke/die_kuehe , um mehr über die Aktion zu erfahren.3. Ferne Länder schmeckenJedes Reisedomizil hat seine eigene, traditionelle Küche. Mit ein paar Zutatenbegeben wir uns auf einen kulinarischen Ausflug in den Dschungel, an die Küsteoder ans Meer. Wie wäre es zum Beispiel mit einem brasilianischen Themenabendmit dem Nationalgericht Feijoada (ein deftiger Eintopf) oder Tacacá (eine Suppemit Garnelen und gelber Paprika)? Die richtige Deko und Auswahl an Freundensorgen garantiert für einen kurzen Abstecher an die Copacabana - wenn auch nurim heimischen Esszimmer.4. Eine Reise für die NaseKaum ein Raum in unserer Wohnung eignet sich so sehr wie das Badezimmer, um demAlltag kurz zu entfliehen. Mit einem besonderen Schaumbad träumen wir unsebenfalls dank exotischer Zusätze an fremde Orte mit deutlich höherenTemperaturen. Kleiner Tipp: Von der nächsten Reise unbedingt ein lokales Ölmitbringen, so schnuppern wir uns im wohlig-warmen Badewasser direkt wiederzurück in die unvergessliche Zeit.5. Touri in der eigenen Stadt spielenGerade für Zugezogene stellt sich die Frage: Was weiß ich eigentlich über denOrt, in dem ich schon seit Jahren lebe? Durch Job- und Freizeitstress nehmen wiruns nur wenig Zeit, auch mal die Ecken abseits der typischen Hotspots zuerkunden. Und selbst den Sehenswürdigkeiten widmen wir uns nur dann, wenn wirBesuch haben. Also runter von der Couch und ab auf Entdeckungstour im heimischenKlein- oder Großstadtgetümmel. Und bloß keine Scham, sich einer echtenReisegruppe anzuschließen! Die Touristenführer haben manchmal noch echteGeheimtipps in petto - und nette Leute lernt man auch noch kennen.