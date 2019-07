Urlaubsflirt oder Urlaubsflaute? Das erwarten die Deutschen in Sachen Liebe von ihrem Urlaub (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit den ansteigenden Temperaturen blüht es nicht nur in der Natur.Die tropische Wetterlage befeuert bei Pärchen und Partnersuchendenoft auch die Gefühle zueinander. Aber wie schätzen die Deutschen dasPotential für eine (neue) Liebe im Urlaub ein? Das verrät nun einerepräsentative Umfrage des Online-Reiseportals Opodo von 8.000Befragten*. Die Antwort der Deutschen fällt dabei recht ernüchterndaus: Gerade mal 15 Prozent der deutschen Singles hegt die Hoffnung,sich im Urlaub zu verlieben. Bei den Herren der Schöpfung sind es 17Prozent, bei den Frauen nur rund jede Achte. Im internationalenVergleich sind nur die Briten mit rund 12 Prozent noch unromantischerals die Deutschen. Angeführt wird die Liste von den Portugiesen undItalienern, bei denen rund ein Drittel auf die große Urlaubsliebehofft.Der Urlaubsflirt bleibt meistens ein UrlaubsflirtEin Blick auf die Tatsachen lässt das Herz aber wieder höherschlagen, denn tatsächlich hat einer von drei deutschen Urlauberntatsächlich schon mal ein kleines Liebesglück in der Fremde gefunden.Das Alter scheint dabei keine Rolle zu spielen, denn sowohl rund einDrittel der jüngsten befragten Generation (18-24) als auch derältesten Befragten (ü55) berichten von einem Urlaubsflirt. Männersind dabei wohl besonders erfolgreich: Fast vier von zehn Männerbestätigen, dass sie schon einmal einen Urlaubsflirt erlebt haben,bei den Frauen sind es rund 25 Prozent. Nach der Rückkehr in denAlltag sind die Urlaubsgefühle laut Umfrage aber wieder schnellvergessen. Die meisten Beziehungen, die im Urlaub entstanden sind,halten weniger als ein Jahr.Diese Nationen finden im Urlaub am häufigsten ein Liebesglück1. Spanien2. Italien3. Deutschland4. Frankreich5. Portugal6. GroßbritannienMehr Sexappeal durch weniger Stress?Ob man sich im Urlaub attraktiver oder sexier findet, hat dieUmfrage ebenfalls erfasst. Auch hier liegen die südeuropäischenLänder vorne. Im Schnitt vier von zehn Spaniern, Italienern undPortugiesen fühlen sich auf Reisen attraktiver, bei den Deutschen istes ein Viertel. Dafür sagen sieben von zehn der deutschen Reisenden,dass der Grund für ihr gestiegenes Körpergefühl der Abstand zumAlltagsstress ist - keine andere Nationalität stimmt dieser Aussageso deutlich zu. In Großbritannien und Frankreich ist es gerade maldie Hälfte, die sich bei weniger Stress im Urlaub attraktiver finden.In Portugal, Italien und Spanien betrifft dies gerade mal vier vonzehn Befragten.*Die Umfrage wurde von OnePoll im Auftrag von eDreams ODIGEO(Opodo, eDreams, Go Voyages, Travellink) durchgeführt. Befragt wurden8.000 Erwachsene aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland,Italien, Portugal und Spanien 2018/19.Pressekontakt:BCW GmbHAngela SchuberthTel.: 069 - 23809 27Mail: edreamsodigeo@bcw-global.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell