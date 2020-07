Erfurt (ots) - Auch nächste Woche heißt es bei "KiKA LIVE": Sommer, Sand und Stars. Jess und Ben freuen sich auf prominente Gäste in ihrer gemütlichen Open Air Location, um über ihre Urlaubserlebnisse zu sprechen. Außerdem gibt es wieder actionreiche Beach-Battles. KiKA zeigt "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) bis 28. August immer montags bis freitags um 15:00 Uhr."KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" vom 27. bis 31. JuliAm Montag begrüßen Jess und Ben das britische Pop-Duo Bars & Melody. Rapper Leo und Sänger Charlie präsentieren ihren aktuellen Hit "Invisible" live auf der Gitarre und spielen Wasserspritzen-Dosenschießen.Mit Moderations-Kollegin Clarissa Corrêa da Silva von "Triff..." (KiKA) und "Wissen macht Ah!" (WDR) batteln sich Jess und Ben am Dienstag um die Wette. Welches Land Clarissa regelmäßig bereist, verrät sie den beiden im Interview.TikTok-Künstler Falco Punch ist am Mittwoch zu Gast bei "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt". Der Influencer hat kürzlich seine erste Single veröffentlicht und berichtet von seiner Ferienplanung in diesem Jahr.Am Donnerstag blicken Jess und Ben noch einmal auf die Woche zurück und zeigen am Freitag Highlights ihrer Australienreise, wo Ben im Buschland auf einer Schaffarm gearbeitet hat und Jess an Sydneys angesagtem Bondi Beach unterwegs war."KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) zeigt KiKA montags bis freitags um 15:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player. Daneben gibt es montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr die regulären "KiKA LIVE"-Sendungen. Backstage-Videos, Interviews und ein Gewinnspiel stehen auf kika-live.de zum Abruf und Mitmachen bereit. Verantwortliche Redakteur*innen sind Miriam Steinhoff und Marko Thielemann.Weitere Themen und Gäste bei "KiKA LIVE #ZuHauseUmDieWelt" (KiKA) werden wöchentlich bekanntgegeben. Alle Informationen zum KiKA-Sommer und aktuellen Mitmach-Aktionen finden Sie in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6535/4660252OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell