Mainz (ots) -Bulgarien ist bei deutschen Urlaubern als Reiseland beliebt wienie zuvor. Das Land punktet mit günstigen Preisen, feinenSandstränden, unberührter Natur und der pulsierenden HauptstadtSofia. Am Freitag, 13. Juli 2018, 17.10 Uhr im ZDF, berichtet "hallodeutschland hautnah" über "Ballermann am Schwarzen Meer - Urlaub inBulgarien".Wer ausgelassene Partys mag, ist am bulgarischen Goldstrandderzeit goldrichtig. Naturfreunde schätzen hingegen die Wandergebieteim Landesinnern und Auswanderer die geringen Lebenshaltungskosten.Die Reisereportage "hallo deutschland hautnah" besucht unter anderemNico Jahn, der vor 13 Jahren von Berlin nach Sofia zog, dort Karrieremachte und sich eine Rückkehr nach Deutschland derzeit nichtvorstellen kann.Die gebürtige Bulgarin Ludmila Diakovska ist zurzeit ebenfallsgerne in Sofia. Als Sängerin Lucy war sie mit der Girl-Band No Angelserfolgreich. Und auch wenn sie Deutschland musikalisch nicht völligden Rücken gekehrt hat, tourt die Sängerin im Moment eher durch ihreHeimat, hat Auftritte in den größten Clubs am Schwarzen Meer und einEngagement an der Staatsoper in der bulgarischen Hauptstadt. Lucyzeigt ihren deutschen Freunden gern, was Sofias Charme zwischenPlattenbau, orthodoxen Prachtbauten und moderner Street Art ausmacht.Matthias Distel ist neu in Bulgarien - den Hessen kennen vieleMallorca-Urlauber als Ikke Hüftgold, den Schlagerstar aus derSchinkenstraße. Als Mallorcas Regierung die berüchtigten Saufgelageam Ballermann verbot und Ikke Auftrittsverbot erteilte, verlegte derMusikproduzent und Sänger sein Party-Geschäft kurzerhand an denbulgarischen Goldstrand.Seit 2013 bietet das News- und Boulevardmagazin "hallodeutschland" mit "hallo deutschland hautnah" und "hallo deutschlandmondän" Reisereportagen und Dokumentationen über Traumziele,Alltagsabenteuer und weitere Themen.