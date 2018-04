Mit dem Urlaubs-Express nach St. Anton und Zell am See / Abfahrten ab Hamburg und Nordrhein-Westfalen - Autobeförderung von Hamburg und Düsseldorf bis München möglich

Köln (ots) - Der Kölner Zug-Anbieter Train4you baut im Winter2018/19 das Strecken-Angebot seiner Marke Urlaubs-Express erneut aus.Die erfolgreiche Verbindung von Hamburg nach Landeck-Zams wird bisnach St. Anton verlängert. Außerdem legt Train4you einen zweitenUEX-Ski-Zug aus Nordrhein-Westfalen auf. Dieser startet in Münster,hält unter anderem in Dortmund, Essen sowie Köln und wird imösterreichischen Wörgl geteilt. Ein Zugteil fährt über Innsbruck undÖtztal nach St. Anton, der andere über beliebte Skiorte wie Kirchbergoder St. Johann i. Tirol im Salzburger Land nach Zell am See. Aufallen UEX-Winterzügen ist der Autotransport bis München und zurückmöglich. Die Verladung der Fahrzeuge erfolgt in Hamburg,beziehungsweise in Düsseldorf.Alle UEX-Züge fahren über Nacht und bieten mit ihrenZustiegshalten interessante Nachtzug-Direktverbindungen für Ski-Gästeohne Fahrzeug, wie zum Beispiel Köln - Kitzbühel oder Hannover -Ötztal. Transfers von den Haltebahnhöfen in den Wintersportgebietenbis zum Hotel können beim Ticketkauf für den UEX gleich mitgebuchtwerden.In Nord-Süd-Richtung starten die Urlaubs-Express-Winterzüge immerfreitags. Die Rückfahrten beginnen jeweils am Samstag. Die einfacheFahrt im Liegewagen kostet auf der Süd-Richtung wie bisher ab 89Euro. In Nord-Richtung sind Tickets sogar schon ab 59 Euroerhältlich. Die Züge führen jeweils einen der beliebten UEX-Clubwagenmit. Ein Frühstück am Platz ist optional zubuchbar."Wir haben im vergangenen Winter trotz kurzer Vorlaufzeit sehrviel Zuspruch für unsere Ski-Züge erhalten. Darauf wollen wiraufbauen und das Angebot im Sinne unserer Gäste erweitern", sagtTrain4you-Geschäftsführer Niko Maedge. Der erste Urlaubs-Express imkommenden Winter wird am 21. Dezember 2018 verkehren. Die letzteRückfahrt des UEX-Winterprogramms ist für den 30. März 2019 geplant.Zuvor startet der Urlaubs-Express am 18. Mai 2018 in seine zweiteSommersaison. Im Angebot sind die beliebten Autoreisezug-StreckenHamburg-Verona, Hamburg-Villach, Hamburg-Innsbruck, Hamburg-Münchenund Hamburg-Lörrach. Erstmals fährt der UEX auch ab Düsseldorf nachVerona. Das Urlaubs-Express-Konzept mit Zwischenhalten für Passagiereohne Fahrzeug ermöglicht hier ebenfalls attraktive, lange vermissteNachtzug-Verbindungen, wie beispielsweise Köln-Bozen.Die UEX-Winterzüge 2018/19 auf einen Blick:UEX Nord:Hamburg-Altona - Hamburg Hbf - Bremen - Hannover - Göttingen -München Ost - Rosenheim - Kufstein - Wörgl - Jenbach - Innsbruck -Ötztal - Imst-Pitztal - Landeck-Zams - St. Anton am ArlbergUEX West 1:Münster - Dortmund - Bochum - Essen - Duisburg - Düsseldorf - Köln- Bonn - Koblenz - München Ost - Kufstein - Wörgl - Jenbach -Innsbruck - Ötztal - Imst-Pitztal - Landeck-Zams - St. Anton amArlberg.UEX West 2:Münster - Dortmund - Bochum - Essen - Duisburg - Düsseldorf - Köln- Bonn - Koblenz - München Ost - Kufstein - Wörgl - Hopfgarten -Kirchberg i. Tirol - Kitzbühel - St. Johann i. Tirol - Saalfelden -Zell am See.Pressekontakt:Christian OeynhausenMedien + PRTrain4you Vertriebs GmbHMagnusstr. 18 a50672 KölnTelefon: +49(0) 221 800 20 851Telefax: +49(0) 221 800 20 829e-mail: c.oeynhausen@train4you.dewww.urlaubs-express.deRegistergericht: Amtsgericht KölnHRB 83373, Geschäftsführer: Niko MaedgeOriginal-Content von: Train4you Vertriebs GmbH, übermittelt durch news aktuell